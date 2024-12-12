Стало известно, что в Ростовской области изменила Стратегия инвестиций за 20 лет

Posted 12 декабря, 11:33
Published 12 декабря, 11:33
Modified 12 декабря, 11:33
Updated 12 декабря, 11:33
Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области от 2004 года ставила перед регионом амбициозные цели: войти в топ-5 по темпам экономического роста и в топ-10 регионов с самым высоким уровнем жизни населения к 2010 году.
Однако не все планы были реализованы. Ростовская область не вошла в десятку лидеров по темпу роста уровня жизни, однако ей удалось увеличить ВРП (Валовой региональный продукт) в три раза — с 221,2 до 659,7 миллиарда рублей.
Реализацию стратегии осложнил глобальный финансовый кризис 2008 года. Отчасти получилось реализовать планы по развитию транспортной инфраструктуры: появился новый мост через Дон, были реконструированы отдельные участки трассы М-4 «Дон». Однако новый аэропорт «Платов» был открыт только в 2017 году.
Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года читайте в спецпроекте RostovGazeta.