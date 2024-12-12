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Posted 12 декабря, 11:33

Published 12 декабря, 11:33

Modified 12 декабря, 11:33

Updated 12 декабря, 11:33

Инвестиции 20-летней давности: что с Ростовом сделала стратегия

Стало известно, что в Ростовской области изменила Стратегия инвестиций за 20 лет

12 декабря 2024, 11:33
Фото: 1MI. Инвестиции 20-летней давности: что с Ростовом сделала стратегия
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Эксклюзив
RostovGazeta изучила стратегию привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года и выяснила, какие проекты так и остались на бумаге.

Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области от 2004 года ставила перед регионом амбициозные цели: войти в топ-5 по темпам экономического роста и в топ-10 регионов с самым высоким уровнем жизни населения к 2010 году.

Однако не все планы были реализованы. Ростовская область не вошла в десятку лидеров по темпу роста уровня жизни, однако ей удалось увеличить ВРП (Валовой региональный продукт) в три раза — с 221,2 до 659,7 миллиарда рублей.

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Реализацию стратегии осложнил глобальный финансовый кризис 2008 года. Отчасти получилось реализовать планы по развитию транспортной инфраструктуры: появился новый мост через Дон, были реконструированы отдельные участки трассы М-4 «Дон». Однако новый аэропорт «Платов» был открыт только в 2017 году.

Подробнее о том, что еще обещали ростовчанам в стратегии привлечения инвестиций Ростовской области до 2010 года читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростовская область
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