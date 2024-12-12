Цены на бензин в Ростовской области обновили рекорд в декабре

Posted 12 декабря, 06:52
Published 12 декабря, 06:52
Modified 12 декабря, 06:55
Updated 12 декабря, 06:55
Согласно данным еженедельного мониторинга ведомства, за неделю стоимость одного литра автомобильного бензина в среднем выросла на 37 копеек — и составила 61,52 рубля. Топливо марки АИ-92 на заправках Ростовской области стоит в среднем 55,32 рубля, с начала декабря литр подорожал на 30 копеек.
Литр горючего АИ-95 продают в среднем за 61,52 рубля, что на 31 копейку больше по сравнению с прошлой неделей. А вот бензин АИ-98 и выше вырос подорожал сразу на 70 копеек. Его стоимость составила 78,15 рубля.
Дизтопливо тоже подорожало. Его усредненная стоимость составляет 64,93 рубля за литр, что на 28 копеек выше, чем на прошлой неделе.
Добавим, что цены на бензин выросли на всей территории ЮФО. Средняя стоимость составила за 62,50 рубля.
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