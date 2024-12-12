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Posted 12 декабря, 06:52

Published 12 декабря, 06:52

Modified 12 декабря, 06:55

Updated 12 декабря, 06:55

В Ростовской области за неделю значительно подорожали все виды топлива

Цены на бензин в Ростовской области обновили рекорд в декабре

12 декабря 2024, 06:52
Фото: wikimedia.org. В Ростовской области за неделю значительно подорожали все виды топлива
В Ростовской области с 3 по 9 декабря стоимость бензина и дизельного топлива резко подскочила, информирует Росстат.

Согласно данным еженедельного мониторинга ведомства, за неделю стоимость одного литра автомобильного бензина в среднем выросла на 37 копеек — и составила 61,52 рубля. Топливо марки АИ-92 на заправках Ростовской области стоит в среднем 55,32 рубля, с начала декабря литр подорожал на 30 копеек.

Литр горючего АИ-95 продают в среднем за 61,52 рубля, что на 31 копейку больше по сравнению с прошлой неделей. А вот бензин АИ-98 и выше вырос подорожал сразу на 70 копеек. Его стоимость составила 78,15 рубля.

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Дизтопливо тоже подорожало. Его усредненная стоимость составляет 64,93 рубля за литр, что на 28 копеек выше, чем на прошлой неделе.

Добавим, что цены на бензин выросли на всей территории ЮФО. Средняя стоимость составила за 62,50 рубля.

Ранее стало известно, во сколько дончанам обойдется новогодний стол в этом году.

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