Цены на бензин в Ростовской области обновили рекорд в декабре

Литр горючего АИ-95 продают в среднем за 61,52 рубля, что на 31 копейку больше по сравнению с прошлой неделей. А вот бензин АИ-98 и выше вырос подорожал сразу на 70 копеек. Его стоимость составила 78,15 рубля.