Улица Оганова в Ростове-на-Дону ушла под воду после ночного ливня

Posted 12 декабря, 10:54
Published 12 декабря, 10:54
Modified 12 декабря, 10:56
Updated 12 декабря, 10:56
Ночью 12 ноября в Ростове-на-Дону прошел сильный ливень. Из-за того, что ливневки не справились с таким объемом осадков, проезжую часть улицы Оганова в Октябрьском районе города сильно затопило. На видео заметно, что вода полностью скрывает колеса и днище проезжающих автомобилей.
Ростовчане считают, что все могло быть гораздо хуже. Они вспоминают, как улицу затопило в 2023 году: «Да это еще несильно, вот когда по бокам седаны затопленные (как в прошлом году), тогда да»
«А вот спасательные круги не развесили и паром не пустили», — отвечает на комментарий другой пользователь.
«Зато днище помыл», — пошутил подписчик.
В 14.00 мск движение по улице в обе стороны было затруднено.
Ранее RostovGazeta рассказала, что настоящий сезон дождей затянется в Ростовской области минимум на неделю.