rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 10:54

Published 12 декабря, 10:54

Modified 12 декабря, 10:56

Updated 12 декабря, 10:56

Сильный ливень затопил улицу Оганова в Ростове-на-Дону

Улица Оганова в Ростове-на-Дону ушла под воду после ночного ливня

12 декабря 2024, 10:54
Фото: видео 1RnD. 1MI. Сильный ливень затопил улицу Оганова в Ростове-на-Дону
Из-за сильного ночного дождя под воду ушла улица Оганова в Ростове-на-Дону. Автомобилям приходится не ехать по дороге, а плыть. Видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Ночью 12 ноября в Ростове-на-Дону прошел сильный ливень. Из-за того, что ливневки не справились с таким объемом осадков, проезжую часть улицы Оганова в Октябрьском районе города сильно затопило. На видео заметно, что вода полностью скрывает колеса и днище проезжающих автомобилей.

Ростовчане считают, что все могло быть гораздо хуже. Они вспоминают, как улицу затопило в 2023 году: «Да это еще несильно, вот когда по бокам седаны затопленные (как в прошлом году), тогда да»

В Ростове-на-Дону поднимется сильный ветер и днем ударит мороз до -7 градусов
Узнать подробнее

«А вот спасательные круги не развесили и паром не пустили», — отвечает на комментарий другой пользователь.

«Зато днище помыл», — пошутил подписчик.

В 14.00 мск движение по улице в обе стороны было затруднено.

Ранее RostovGazeta рассказала, что настоящий сезон дождей затянется в Ростовской области минимум на неделю.

Читайте также:
Итоги дня: в Ростовской области пережили шторм и ждут отставок вслед за губернаторомВозле рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону сгорел легковой автомобильВ Ростове-на-Дону легковой автомобиль выехал на встречку и протаранил грузовик
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Затопленные дороги#Затопило улицу#Дождь#Затопление#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика