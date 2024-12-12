Урбанист рассказал, как машины помешают трамваю на кольце с Вересаева в Ростове

Posted 12 декабря, 17:11
Published 12 декабря, 17:11
Modified 12 декабря, 17:11
Updated 12 декабря, 17:11
По словам собеседника, разработчики проекта строительства трамвая сообщили, что такое размещений путей прошло согласование с «Синарой».
Однако урбанист заостряет внимание на главной неожиданности.
«Трамвайный путь пересечет кольцо чуть ли не посередине, с выходом на другую сторону Вересаева. То есть трамвай будет проходить вдоль многоэтажных домов в старом аэропорту. Автомобили, выезжающие и заезжающие во дворы, станут ему мешать постоянным пересечением трамвайных путей», — отмечает Артемий Зайцев.
В пресс-службе проекта «Ростовский трамвай» объяснили, что проектная документация по трамвайной линии на участке от улицы Ручейная до территории старого аэропорта находится в стадии разработки.
На общественное обсуждение выносился проект по реконструкции дороги по улице Берберовская со строительством транспортной развязки Берберовская — Вересаева, где обозначен коридор для трамвайной линии по улице Вересаева.
«Что касается многоэтажек на территории старого аэропорта и выезжающих оттуда автомобилей, то данный вопрос регулируется нормами ПДД о преимуществе трамвая перед безрельсовыми транспортными средствами», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее RostovGazeta сообщала, как расширят улицу Зорге в Ростове из-за строительства трамвая.