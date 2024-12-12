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Posted 12 декабря, 17:11

Published 12 декабря, 17:11

Modified 12 декабря, 17:11

Updated 12 декабря, 17:11

Урбанист рассказал, как автомобили помешают трамваю на кольце с Вересаева в Ростове

Урбанист рассказал, как машины помешают трамваю на кольце с Вересаева в Ростове

12 декабря 2024, 17:11
Фото: rostovgazeta.ru. Урбанист рассказал, как автомобили помешают трамваю на кольце с Вересаева в Ростове
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Эксклюзив
Урбанист Артемий Зайцев сообщил RostovGazeta, что в Ростове спроектирован еще один небольшой участок трамвайного пути. В проект реконструкции улицы Берберовской вошел участок трамвайной линии на пересечении с Вересаева.

По словам собеседника, разработчики проекта строительства трамвая сообщили, что такое размещений путей прошло согласование с «Синарой».

Однако урбанист заостряет внимание на главной неожиданности.

«Трамвайный путь пересечет кольцо чуть ли не посередине, с выходом на другую сторону Вересаева. То есть трамвай будет проходить вдоль многоэтажных домов в старом аэропорту. Автомобили, выезжающие и заезжающие во дворы, станут ему мешать постоянным пересечением трамвайных путей», — отмечает Артемий Зайцев.
Трамвайные пути пересекут кольцо чуть ли не по середине, выходя на противоположную сторону Вересаева в Ростове.Трамвайные пути пересекут кольцо чуть ли не по середине, выходя на противоположную сторону Вересаева в Ростове.
Трамвайные пути пересекут кольцо чуть ли не по середине, выходя на противоположную сторону Вересаева в Ростове.Трамвайные пути пересекут кольцо чуть ли не по середине, выходя на противоположную сторону Вересаева в Ростове.
Трамвайные пути пересекут кольцо чуть ли не по середине, выходя на противоположную сторону Вересаева в Ростове.. Фото: Яндекс Карты, предоставил Артемий Зайцев. rostovgazeta.ru
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В пресс-службе проекта «Ростовский трамвай» объяснили, что проектная документация по трамвайной линии на участке от улицы Ручейная до территории старого аэропорта находится в стадии разработки.

На общественное обсуждение выносился проект по реконструкции дороги по улице Берберовская со строительством транспортной развязки Берберовская — Вересаева, где обозначен коридор для трамвайной линии по улице Вересаева.

«Что касается многоэтажек на территории старого аэропорта и выезжающих оттуда автомобилей, то данный вопрос регулируется нормами ПДД о преимуществе трамвая перед безрельсовыми транспортными средствами», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее RostovGazeta сообщала, как расширят улицу Зорге в Ростове из-за строительства трамвая.

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