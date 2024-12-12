Урбанист рассказал, как машины помешают трамваю на кольце с Вересаева в Ростове

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Урбанист Артемий Зайцев сообщил RostovGazeta, что в Ростове спроектирован еще один небольшой участок трамвайного пути. В проект реконструкции улицы Берберовской вошел участок трамвайной линии на пересечении с Вересаева.