В Минобороны сообщили о шестом сбитом беспилотнике в Ростовской области

Posted 12 декабря, 20:08
Published 12 декабря, 20:08
Modified 12 декабря, 20:10
Updated 12 декабря, 20:10
По информации ведомства, во временном промежутке с 21.00 до 22.00 мск на территории Ростовской области была пресечена попытка противника совершить террористическую атаку c применением БПЛА. Всего дежурные средства ПВО над регионом сбили шесть беспилотников самолетного типа. Они были нацелены на объекты инфраструктуры на территории области.
При этом ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь проинформировал об атаке дронов на Новошахтинск. Он сообщил, что около 22.00 мск там были уничтожены пять БПЛА.
«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — добавил глава региона.
Кроме Ростовской области враг в это время пытался атаковать Белгородскую область, где военные сбили четыре дрона.
Напомним, что днем ранее 11 декабря ВСУ впервые атаковали территорию Ростовской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Подробнее о самой атаке и ее последствиях в сюжете RostovGazeta.