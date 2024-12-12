В Минобороны сообщили о шестом сбитом беспилотнике в Ростовской области

По информации ведомства, во временном промежутке с 21.00 до 22.00 мск на территории Ростовской области была пресечена попытка противника совершить террористическую атаку c применением БПЛА. Всего дежурные средства ПВО над регионом сбили шесть беспилотников самолетного типа. Они были нацелены на объекты инфраструктуры на территории области.