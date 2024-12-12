. В правительстве Ростовской области сделали заявление об отставке главы Минздрава

Posted 12 декабря, 15:40
Published 12 декабря, 15:40
Modified 12 декабря, 15:42
Updated 12 декабря, 15:42
Власти Ростовской области дали комментарий об увольнении министра здравоохранения Юрия Кобзева. По информации пресс-службы, соответствующего документа с подписями пока нет.
Ранее появилась информация о том, что глава министерства здравоохранения Юрий Кобзев якобы покидает пост. Это прокомментировала пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.
«Могу только повторить вчерашний комментарий на аналогичную тему», — заявила она в ответ на запрос.
Аналогичный запрос касался информации об увольнении заместителя губернатора Вадима Артемова, которую также распространили СМИ со ссылкой на неназванный источник 11 декабря.
«Обо всех кадровых решениях пресс-служба всегда сообщает очень быстро, как только подписывается документ. Никаких документов на этот счет нет», — ответила тогда глава пресс-службы.