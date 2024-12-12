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Posted 12 декабря, 15:40

Published 12 декабря, 15:40

Modified 12 декабря, 15:42

Updated 12 декабря, 15:42

В правительстве Ростовской области сделали заявление об отставке главы Минздрава

В правительстве Ростовской области сделали заявление об отставке главы Минздрава

12 декабря 2024, 15:40
Фото: duma.gov.ru
. В правительстве Ростовской области сделали заявление об отставке главы Минздрава
В правительстве Ростовской области прокомментировали информацию об отставке министра здравоохранения региона Юрия Кобзева, появившуюся в СМИ. Ответ был получен на запрос RostovGazeta.

Власти Ростовской области дали комментарий об увольнении министра здравоохранения Юрия Кобзева. По информации пресс-службы, соответствующего документа с подписями пока нет.

Ранее появилась информация о том, что глава министерства здравоохранения Юрий Кобзев якобы покидает пост. Это прокомментировала пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

«Могу только повторить вчерашний комментарий на аналогичную тему», — заявила она в ответ на запрос.

Аналогичный запрос касался информации об увольнении заместителя губернатора Вадима Артемова, которую также распространили СМИ со ссылкой на неназванный источник 11 декабря.

«Обо всех кадровых решениях пресс-служба всегда сообщает очень быстро, как только подписывается документ. Никаких документов на этот счет нет», — ответила тогда глава пресс-службы.

В правительстве Ростовской области сделали заявление об уходе замгубернатора Артемова
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В правительстве Ростовской области сделали заявление об уходе замгубернатора Артемова.

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