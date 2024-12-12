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Posted 12 декабря, 17:43

Published 12 декабря, 17:43

Modified 12 декабря, 17:45

Updated 12 декабря, 17:45

В Ростове-на-Дону насчитали 373 бездомных

В Ростове-на-Дону пересчитали бездомных. Их по-прежнему много

12 декабря 2024, 17:43
Фото: 1MI.

В Ростове-на-Дону насчитали 373 бездомных

На сайте Социального центра по оказанию помощи людям без места жительства появились данные, в которых сообщается, сколько бездомных в Ростове обращались за помощью в 2023 году. Всего насчитали 373 человека.

Согласно статистике, за помощью к соцработникам обратились 329 мужчин и 44 женщины. Больше всего бездомных относятся к возрастной категории от 45 до 59 лет (143 человека). Немало бездомных на улицах Ростова в возрасте от 60 до 74 лет (133 человека).

Также оказалось, что реже всего остаются без дома молодежь младше 22 лет и старики старше 75 лет, а чаще — мужчины старше 46 лет.

Кроме того, сообщается, что по сравнению с 2022 и 2021 годами количество бездомных немного снизилось. Например, в 2022-м насчитывалось 376 бездомных, а в 2021-м — 385.

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В 2021 году основной проблемой, которая беспокоила людей без определенного места жительства, стало отсутствие жилья и документов. Также этих людей беспокоили вопросы работы, состояния здоровья и семьи. При этом в этот период лишь 13% бездомных употребляли различные психоактивные вещества.

Кроме того, психологический анализ бездомных в 2019 году показал, что большинство из них имеют среднее образование, были ранее судимы, находятся в разводе и имеют позитивное отношение к будущему.

Ранее был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей в Ростовской области.

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