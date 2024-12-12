В Ростове-на-Дону пересчитали бездомных. Их по-прежнему много

Согласно статистике, за помощью к соцработникам обратились 329 мужчин и 44 женщины. Больше всего бездомных относятся к возрастной категории от 45 до 59 лет (143 человека). Немало бездомных на улицах Ростова в возрасте от 60 до 74 лет (133 человека).