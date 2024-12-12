В Ростове-на-Дону поднимется сильный ветер и днем ударит мороз до -7 градусов

В пятницу, 13 декабря, будет еще холоднее. Днем температура воздуха поднимется только до -2 градусов, а ночью — опуститься до -6 градусов. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Примерно с 12.00 мск до 15.00 мск будет идти снег. Всего ожидается один сантиметр осадков.