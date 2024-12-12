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Posted 12 декабря, 07:47

Published 12 декабря, 07:47

Modified 12 декабря, 07:49

Updated 12 декабря, 07:49

В Ростове-на-Дону поднимется сильный ветер и похолодает до -7 градусов днем

В Ростове-на-Дону поднимется сильный ветер и днем ударит мороз до -7 градусов

12 декабря 2024, 07:47
Фото: volgskisc.organizations.mchs.gov.ru. В Ростове-на-Дону поднимется сильный ветер и похолодает до -7 градусов днем
В ближайшие дни в Ростов-на-Дону придут морозы. Город накроет снег, температура воздуха упадет до -8 градусов, а ветер ускориться до 14 метров в секунду, сообщают синоптики.

В четверг, 12 декабря, температура воздуха составит от -1 до +5 градусов Цельсия. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Дожди и снег будут идти весь день. За это время в городе выпадет 4,7 миллиметра осадков.

В пятницу, 13 декабря, будет еще холоднее. Днем температура воздуха поднимется только до -2 градусов, а ночью — опуститься до -6 градусов. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Примерно с 12.00 мск до 15.00 мск будет идти снег. Всего ожидается один сантиметр осадков.

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Суббота, 14 декабря, будет самым холодным днем на неделе. Температура воздуха не поднимется выше -7 градусов Цельсия, а ночью — упадет до -8 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 12 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Ранее стало известно, что реку Дон и Таганрогский залив скует льдом из-за вторжения арктического воздуха.

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