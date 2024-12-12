В Ростове-на-Дону поднимется сильный ветер и днем ударит мороз до -7 градусов

Posted 12 декабря, 07:47
Published 12 декабря, 07:47
Modified 12 декабря, 07:49
Updated 12 декабря, 07:49
В четверг, 12 декабря, температура воздуха составит от -1 до +5 градусов Цельсия. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду. Дожди и снег будут идти весь день. За это время в городе выпадет 4,7 миллиметра осадков.
В пятницу, 13 декабря, будет еще холоднее. Днем температура воздуха поднимется только до -2 градусов, а ночью — опуститься до -6 градусов. Ветер усилится до 14 метров в секунду. Примерно с 12.00 мск до 15.00 мск будет идти снег. Всего ожидается один сантиметр осадков.
Суббота, 14 декабря, будет самым холодным днем на неделе. Температура воздуха не поднимется выше -7 градусов Цельсия, а ночью — упадет до -8 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 12 метров в секунду. Осадков не ожидается.
Ранее стало известно, что реку Дон и Таганрогский залив скует льдом из-за вторжения арктического воздуха.