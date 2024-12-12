В Ростове осудили двух мошенников, обманувших жителя Ростовской области на 3,7 млн

Судя по тому, что первоначально расследовали дело об обещании посредничества во взяточничестве, эти двое должны были передать деньги кому-то еще. Однако позже им стали вменять статью «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Вероятно, деньги так и остались у «спасителей», а на дело о продаже сигарет без маркировки ничто не повлияло.