В Ростове осудили двух мошенников, обманувших жителя Ростовской области на 3,7 млн

Posted 12 декабря, 10:57
Published 12 декабря, 10:57
Modified 12 декабря, 10:59
Updated 12 декабря, 10:59
Каспар Айдинов и Владимир Князьков обещали помочь мужчине, который продавал сигареты без маркировки. Ему грозило уголовное дело, но за круглую сумму можно было избежать этого. Местный житель передал Айдинову и Князькову 3,7 миллиона рублей, чтобы те решили проблему.
Судя по тому, что первоначально расследовали дело об обещании посредничества во взяточничестве, эти двое должны были передать деньги кому-то еще. Однако позже им стали вменять статью «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Вероятно, деньги так и остались у «спасителей», а на дело о продаже сигарет без маркировки ничто не повлияло.
Железнодорожный районный суд Ростова признал подсудимых виновными. Айдинову назначили наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима, а Князькову — на месяц больше.
Ранее фигурантом дела о мошенничестве стал экс-судья Железнодорожного района суда. Он тоже обещал помочь с уголовным делом за 2,4 миллиона рублей, но обещания не сдержал.