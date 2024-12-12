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Posted 12 декабря, 10:57

Published 12 декабря, 10:57

Modified 12 декабря, 10:59

Updated 12 декабря, 10:59

В Ростове осудили двух мошенников, кинувших жителя Ростовской области на 3,7 млн

В Ростове осудили двух мошенников, обманувших жителя Ростовской области на 3,7 млн

12 декабря 2024, 10:57
Фото: 1MI. В Ростове осудили двух мошенников, кинувших жителя Ростовской области на 3,7 млн
Два мошенника из Ростовской области получили реальный срок, сообщает региональное УФСБ. Изначально они были фигурантами уголовного дела о посредничестве во взятке, но позже статью переквалифицировали на более мягкую.

Каспар Айдинов и Владимир Князьков обещали помочь мужчине, который продавал сигареты без маркировки. Ему грозило уголовное дело, но за круглую сумму можно было избежать этого. Местный житель передал Айдинову и Князькову 3,7 миллиона рублей, чтобы те решили проблему.

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Судя по тому, что первоначально расследовали дело об обещании посредничества во взяточничестве, эти двое должны были передать деньги кому-то еще. Однако позже им стали вменять статью «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Вероятно, деньги так и остались у «спасителей», а на дело о продаже сигарет без маркировки ничто не повлияло.

Железнодорожный районный суд Ростова признал подсудимых виновными. Айдинову назначили наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима, а Князькову — на месяц больше.

Ранее фигурантом дела о мошенничестве стал экс-судья Железнодорожного района суда. Он тоже обещал помочь с уголовным делом за 2,4 миллиона рублей, но обещания не сдержал.

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