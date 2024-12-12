В Ростове пожилых людей обманывают продавцы мебели на заказ

Posted 12 декабря, 17:05
Published 12 декабря, 17:05
Modified 12 декабря, 17:05
Updated 12 декабря, 17:05
Евгения рассказывает, что с публикацией в RostovGazeta о том, как в Ростове навязывают мебель на заказ, ознакомилась лишь после того, как сама столкнулась с похожей ситуацией.
«Мою маму пожилого возраста точно также убедили заключить договор на производство мебели с компанией „Мебель Дон“. Мама так и говорила, что на нее оказывалось сильное давление», — отмечает ростовчанка.
Когда родные узнали о заключении договора и произведенной оплате за услугу — схватились за голову. Евгения объясняет, что мониторинг информации в интернете многое рассказал.
Договор на изготовление мебели был заключен в марте 2024 года. Однако, по словам собеседницы, заказ до сих пор не получен.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.