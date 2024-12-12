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Posted 12 декабря, 17:05

Published 12 декабря, 17:05

Modified 12 декабря, 17:05

Updated 12 декабря, 17:05

Ростовчанка рассказала, как обманывают пожилых людей при изготовлении мебели на заказ

В Ростове пожилых людей обманывают продавцы мебели на заказ

12 декабря 2024, 17:05
Фото: yanalya/freepik. Ростовчанка рассказала, как обманывают пожилых людей при изготовлении мебели на заказ
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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta продолжают поступать обращения жителей Ростова, столкнувшихся с производством мебели на заказ в компании «Мебель-Дон». Ростовчанка Евгения сообщила редакции, как ее пожилую маму якобы вынудили заключить договор с этой фирмой.

Евгения рассказывает, что с публикацией в RostovGazeta о том, как в Ростове навязывают мебель на заказ, ознакомилась лишь после того, как сама столкнулась с похожей ситуацией.

«Мою маму пожилого возраста точно также убедили заключить договор на производство мебели с компанией „Мебель Дон“. Мама так и говорила, что на нее оказывалось сильное давление», — отмечает ростовчанка.
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Когда родные узнали о заключении договора и произведенной оплате за услугу — схватились за голову. Евгения объясняет, что мониторинг информации в интернете многое рассказал.

Договор на изготовление мебели был заключен в марте 2024 года. Однако, по словам собеседницы, заказ до сих пор не получен.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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