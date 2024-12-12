В Ростовской области охотников заставят сдавать экзамен

Posted 12 декабря, 18:25
Published 12 декабря, 18:25
Modified 12 декабря, 18:27
Updated 12 декабря, 18:27
Сообщается, что комитет по аграрной политике донского парламента одобрил изменения в закон об охоте в Ростовской области. Речь идет о проверке знаний охотников. Планируется, что поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года.
В данный момент люди, получающие охотничий билет, обязаны лишь ознакомиться с требованиями и подписать их. Однако депутаты считают, что необходимо ввести тестирование на знания этих самых требований.
Также сообщается, что окончательное решение по этому вопросу примут на заседании Законодательного собрания 23 декабря.