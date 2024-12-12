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Posted 12 декабря, 18:25

Published 12 декабря, 18:25

Modified 12 декабря, 18:27

Updated 12 декабря, 18:27

В Ростовской области охотников заставят сдавать экзамен

В Ростовской области охотников заставят сдавать экзамен

12 декабря 2024, 18:25
Фото: Шедеврум. В Ростовской области охотников заставят сдавать экзамен
В Ростовской области для получения охотничьего билета необходимо будет сдать экзамен. Информация об этом появилась на сайте Законодательного собрания региона.

Сообщается, что комитет по аграрной политике донского парламента одобрил изменения в закон об охоте в Ростовской области. Речь идет о проверке знаний охотников. Планируется, что поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года.

В данный момент люди, получающие охотничий билет, обязаны лишь ознакомиться с требованиями и подписать их. Однако депутаты считают, что необходимо ввести тестирование на знания этих самых требований.

Также сообщается, что окончательное решение по этому вопросу примут на заседании Законодательного собрания 23 декабря.

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Ранее стало известно о мужчине, который катал труп кабана в моторной лодке в Ростовской области.

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