В Ростовской области растут цены на бензин, а за удар по Таганрогу готовят ответ

У Дмитрия Пескова поинтересовались, какой ответ последует за ракетной атакой на Таганрог. В ответ на это пресс-секретарь не назвал сроков и средств, с помощью которых планируют осуществлять ответную атаку. Однако он подчеркнул, что ответ будет в любом случае, но только тогда, когда это посчитают целесообразным.