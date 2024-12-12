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Posted 12 декабря, 15:20

Published 12 декабря, 15:20

Modified 12 декабря, 15:22

Updated 12 декабря, 15:22

В Ростовской области растут цены на бензин, а на удар по Таганрогу готовят ответ

В Ростовской области растут цены на бензин, а за удар по Таганрогу готовят ответ

12 декабря 2024, 15:20
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростовской области растут цены на бензин, а на удар по Таганрогу готовят ответ
Цены на бензин резко подскочили в Ростовской области, в столице региона началась замена остановок на «умные», а Кремль предупредил об ответе на ракетный удар ATACMS по Таганрогу.

Новый рекорд по бензину

Согласно данным, которые получил Росстат в ходе еженедельного мониторинга, с 3 по 9 декабря стоимость литра бензина выросла примерно на 37 копеек и составила 61 с половиной рублей.

Так, за топливо марки АИ-92 автомобилисты будут отдавать в среднем 55,32 рубля. Сообщается, что с начала декабря литр подскочил на 30 копеек.

Литр горючего АИ-95 на заправках теперь можно будет купить примерно за 61,52 рубля. Это — на 31 копейку больше, чем неделю назад.

За бензин марки АИ-98 водителям нужно будет отдать на 70 копеек больше. Его стоимость выросла до 78,15 рублей.

Также выросла цена на дизельное топливо. Сейчас владельцы автомобилей отдают за него в среднем 64,93 рубля за литр, что на 28 копеек больше, чем неделей ранее.

Так, за топливо марки АИ-92 автомобилисты будут отдавать 55,32 рубля.Так, за топливо марки АИ-92 автомобилисты будут отдавать 55,32 рубля.
Так, за топливо марки АИ-92 автомобилисты будут отдавать 55,32 рубля.. Фото: rostovgazeta.ru
Подконтрольная владелице Wildberries фирма устанавливает «умные» остановки в Ростове
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Остановки поумнеют

В Ростове начались работы по замене обычных остановок на «умные». Всего в городе появятся 450 таких павильонов. Об этом сообщил портал «Ростовский городской транспорт».

В центре Ростова рабочие уже приступили к замене обычных остановок на современные. Так, старые павильоны убрали на Большой Садовой улице и на Ворошиловском проспекте. Скоро на их месте появятся новые остановки, которые прослужат городу не менее шести лет.

В центре Ростова рабочие уже приступили к работе над такими остановками.В центре Ростова рабочие уже приступили к работе над такими остановками.
В центре Ростова рабочие уже приступили к работе над такими остановками.. Фото: 1MI

В каждой из них будет пара светодиодных светильников, видеокамера, бесплатный Wi-Fi, две розетки для зарядки устройств, скамья, в также кнопка вызова экстренных служб. Кроме того, ростовчане смогут увидеть на электронном табло, когда на остановку прибудет их автобус.

Всего на данный проект планируют направить более 514 миллионов рублей.

Кремль предупредил об ответе на ракетный удар ATACMS по Таганрогу
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Ответ Кремля

Напомним, что атака американскими ракетами на Ростовскую область началась рано утром 11 декабря. Две из них сбили, а еще четыре удалось отклонить при помощи систем РЭБ. Целью удара был военный аэродром в Таганроге.

В результате атаки обломки ракет упали на котельную. Также повреждения получили автомобили и военная техника. К сожалению, не обошлось без пострадавших, которые на тот момент находились на территории аэродрома.

Целью удара был военный аэродром в Таганроге.Целью удара был военный аэродром в Таганроге.
Целью удара был военный аэродром в Таганроге.. Фото: mil.ru

После данного происшествия пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарии для СМИ.

У Дмитрия Пескова поинтересовались, какой ответ последует за ракетной атакой на Таганрог. В ответ на это пресс-секретарь не назвал сроков и средств, с помощью которых планируют осуществлять ответную атаку. Однако он подчеркнул, что ответ будет в любом случае, но только тогда, когда это посчитают целесообразным.

«Он последует обязательно», — заявил Песков.

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