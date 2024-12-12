В Ростовской области усилили охрану хвойных деревьев

Posted 12 декабря, 18:52
Published 12 декабря, 18:52
Modified 12 декабря, 18:54
Updated 12 декабря, 18:54
Отмечается, что сотрудники Управления лесного хозяйства увеличили количество маршрутов, по которым проходят патрули. Также на некоторых участках установили фотоловушки для выявления браконьеров.
Минприроды сообщает, что за незаконную вырубку и повреждение хвойных деревьев в России, в том числе и в Ростовской области, предусмотрены административная и уголовная виды ответственности.
Ранее стало известно о том, за сколько в этом году на базарах продают новогодние деревья и когда лучше совершить покупку.