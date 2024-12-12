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Posted 12 декабря, 18:52

Published 12 декабря, 18:52

Modified 12 декабря, 18:54

Updated 12 декабря, 18:54

В Ростовской области усилили охрану хвойных деревьев

В Ростовской области усилили охрану хвойных деревьев

12 декабря 2024, 18:52
Фото: 1MI. В Ростовской области усилили охрану хвойных деревьев
Чтобы предотвратить незаконную вырубку хвойного молодняка, специалисты из Управления лесного хозяйства чаще патрулируют участки с деревьями. Об этом сообщает Минприроды Ростовской области.

Отмечается, что сотрудники Управления лесного хозяйства увеличили количество маршрутов, по которым проходят патрули. Также на некоторых участках установили фотоловушки для выявления браконьеров.

Минприроды сообщает, что за незаконную вырубку и повреждение хвойных деревьев в России, в том числе и в Ростовской области, предусмотрены административная и уголовная виды ответственности.

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Ранее стало известно о том, за сколько в этом году на базарах продают новогодние деревья и когда лучше совершить покупку.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовная ответственность#Минприроды#Административная ответственность#Нарушители#Охрана#Елочные базары
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