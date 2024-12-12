Власти Ростова-на-Дону наградили благодарственным письмом банк «Центр-инвест»

«Центр-инвест» придерживается EGS-принципов, занимаясь ипотечным кредитованием и активно инвестируя в проекты небольших компаний, а это способствует развитию нового поколения ростовского бизнеса, улучшает качество жителей. Например, банк выплачивает сотням молодых ребят стипендию на общую сумму 12,5 миллиона рублей. В этом году был проведен дополнительный конкурс для студентов среднего профессионального образования, где 100 лучших проектов разделили призовой фонд в размере трех миллионов рублей.