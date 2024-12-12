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Posted 12 декабря, 13:07

Published 12 декабря, 13:07

Modified 12 декабря, 13:09

Updated 12 декабря, 13:09

Власти Ростова-на-Дону наградили благодарственным письмом банк «Центр-инвест»

Власти Ростова-на-Дону наградили благодарственным письмом банк «Центр-инвест»

12 декабря 2024, 13:07
Фото: freepik.
Руководитель образовательных проектов банка «Центр-инвест» Владислав Соленый получил благодарственное письмо за вклад в социально-экономическое развитие города. Награду вручил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Церемония прошла во время городского инновационного форума.

«Центр-инвест» придерживается EGS-принципов, занимаясь ипотечным кредитованием и активно инвестируя в проекты небольших компаний, а это способствует развитию нового поколения ростовского бизнеса, улучшает качество жителей. Например, банк выплачивает сотням молодых ребят стипендию на общую сумму 12,5 миллиона рублей. В этом году был проведен дополнительный конкурс для студентов среднего профессионального образования, где 100 лучших проектов разделили призовой фонд в размере трех миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба Центр-инвест

У банка есть своя акселерационная программа для поддержки стартапов и нового роста действующих бизнесов. Более 8,8 тысячи человек прошли обучение.

В партнерстве с Южным федеральным университетом банк реализует проект «Центр финансовой грамотности населения» в Ростове-на-Дону. Волонтеры и специалисты провели более двух миллионов бесплатных консультаций для жителей юга России.

В 2024 году социально-образовательные проекты банка «Центр-инвест» «Акселератор» и «Центр-финансовой грамотности» стали лауреатами Всероссийского конкурса образовательных программ, организованного Ассоциацией развития финансовой грамотности и Ассоциацией банков России.

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