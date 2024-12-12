Власти Ростова-на-Дону наградили благодарственным письмом банк «Центр-инвест»

Posted 12 декабря, 13:07
Published 12 декабря, 13:07
Modified 12 декабря, 13:09
Updated 12 декабря, 13:09
Церемония прошла во время городского инновационного форума.
«Центр-инвест» придерживается EGS-принципов, занимаясь ипотечным кредитованием и активно инвестируя в проекты небольших компаний, а это способствует развитию нового поколения ростовского бизнеса, улучшает качество жителей. Например, банк выплачивает сотням молодых ребят стипендию на общую сумму 12,5 миллиона рублей. В этом году был проведен дополнительный конкурс для студентов среднего профессионального образования, где 100 лучших проектов разделили призовой фонд в размере трех миллионов рублей.
У банка есть своя акселерационная программа для поддержки стартапов и нового роста действующих бизнесов. Более 8,8 тысячи человек прошли обучение.
В партнерстве с Южным федеральным университетом банк реализует проект «Центр финансовой грамотности населения» в Ростове-на-Дону. Волонтеры и специалисты провели более двух миллионов бесплатных консультаций для жителей юга России.
В 2024 году социально-образовательные проекты банка «Центр-инвест» «Акселератор» и «Центр-финансовой грамотности» стали лауреатами Всероссийского конкурса образовательных программ, организованного Ассоциацией развития финансовой грамотности и Ассоциацией банков России.