ВТБ: более 80% российских финтех-стартапов сосредоточены на B2B

По данным исследования, более 80% финтех-стартапов в России ориентированы на бизнес-сегмент (B2B). Это объясняется тем, что малый и средний бизнес активно ищут способы автоматизации и оптимизации своих процессов. Кроме того, такие проекты, как правило, более прибыльны. 41% финтех-решений связан с корпоративными финансами, а каждый пятый стартап (20%) предлагает услуги эквайринга и другие платежные решения. В сегменте B2C лидируют проекты по управлению личным капиталом и финансами — от калькуляторов расходов до помощников по уплате налогов.