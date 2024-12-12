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Posted 12 декабря, 11:32

Published 12 декабря, 11:32

Modified 12 декабря, 12:15

Updated 12 декабря, 12:15

ВТБ: более 80% российских финтех-стартапов сосредоточены на B2B

ВТБ: более 80% российских финтех-стартапов сосредоточены на B2B

12 декабря 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney.
Команда Акселератора ВТБ совместно с «Акселератором ФРИИ» провела масштабное исследование стартапов и компаний малого и среднего бизнеса в сфере финансовых технологий.

В результате появился гид по российскому финтеху — «ДНК Финтеха», в который вошли ключевые тренды, перспективы и вызовы рынка на 2024 год.

По данным исследования, более 80% финтех-стартапов в России ориентированы на бизнес-сегмент (B2B). Это объясняется тем, что малый и средний бизнес активно ищут способы автоматизации и оптимизации своих процессов. Кроме того, такие проекты, как правило, более прибыльны. 41% финтех-решений связан с корпоративными финансами, а каждый пятый стартап (20%) предлагает услуги эквайринга и другие платежные решения. В сегменте B2C лидируют проекты по управлению личным капиталом и финансами — от калькуляторов расходов до помощников по уплате налогов.

Платежные сервисы остаются лидерами по выручке, хотя их рост замедлился. За ними следуют сервисы для управления бухгалтерским учетом малого бизнеса, финансовые маркетплейсы и разработчики программного обеспечения для бизнеса.

В исследовании представлен каталог из более чем 200 стартапов, разделенных на 14 направлений: корпоративные финансы, программы лояльности, финансовые маркетплейсы и другие. Этот каталог поможет крупным компаниям понять, какие сегменты наиболее перспективны, а стартапам — оценить конкурентов и увидеть, как их компании выглядят на фоне других игроков рынка.

«Мы исследовали стартапы с выручкой до 500 млн рублей. Это позволило нам сосредоточиться на наиболее динамично развивающихся и инновационных участниках. Согласно результатам опроса, российский рынок продолжает расти, несмотря на снижение венчурных инвестиций, а экосистема стартапов остается важным источником инноваций», — отметила Наталия Дегтярева, руководитель Акселератора ВТБ.

Исследование показало, что российский финтех становится все более зрелым. На это указывают рост выручки в ключевых сегментах и внедрение передовых технологий.

*В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта Банк

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