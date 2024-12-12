ВТБ расширяет свое присутствие в новых регионах России

Posted 12 декабря, 11:45
Published 12 декабря, 11:45
Modified 12 декабря, 11:51
Updated 12 декабря, 11:51
«По итогам года мы откроем в новом формате 250 отделений и будем представлены во всех субъектах страны. Особая задача для всех нас — новые регионы России. Как системообразующий банк мы делаем все возможное, чтобы поддержать здесь наших соотечественников: за минувшие два года Группа ВТБ направила на строительство и реконструкцию социальных объектов в новых регионах более 3,2 млрд рублей. Одновременно мы стремимся обеспечить жителей и бизнес доступом к широкому спектру финансовых услуг современного уровня. Открытие новых полноформатных отделений в Донецкой и Луганской Народных Республиках еще один такой шаг», — отметил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.
«Сегодня один из крупнейших российских финансовых институтов открыл свои двери для жителей и предпринимателей Республики. Мы признательны банку за особое внимание к нашему региону и помощь в развитии не только финансовой, но и социальной сферы. Уверен, что новые отделения банка в Донецкой Народной Республике будут способствовать повышению уровня жизни и пользоваться спросом у жителей», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Банк полноценно работает в Луганской Народной Республике с лета текущего года. Новое отделение — третье по счету. Безусловно, жителей республики радует присутствие ВТБ на нашей территории и развитие его инфраструктуры. Ведь теперь в регионе не только присутствует здоровая межбанковская конкуренция, но и формируются новые рабочие места. Так что ждем открытия новых офисов банка» — отметил Глава ЛНР Леонид Пасечник.
Также в ЛНР и ДНР работают 40 банкоматов ВТБ.
В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта Банк.