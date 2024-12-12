ВТБ расширяет свое присутствие в новых регионах России

«По итогам года мы откроем в новом формате 250 отделений и будем представлены во всех субъектах страны. Особая задача для всех нас — новые регионы России. Как системообразующий банк мы делаем все возможное, чтобы поддержать здесь наших соотечественников: за минувшие два года Группа ВТБ направила на строительство и реконструкцию социальных объектов в новых регионах более 3,2 млрд рублей. Одновременно мы стремимся обеспечить жителей и бизнес доступом к широкому спектру финансовых услуг современного уровня. Открытие новых полноформатных отделений в Донецкой и Луганской Народных Республиках еще один такой шаг», — отметил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.