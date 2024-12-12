ВТБ: в 2025 году спрос на автокредиты сократится в пределах 10%

Posted 12 декабря, 11:33
Published 12 декабря, 11:33
Modified 12 декабря, 12:15
Updated 12 декабря, 12:15
На фоне высоких рыночных ставок, ужесточившейся политики Центрального банка и повышения утильсбора рынок автокредитования во втором полугодии 2024 г. стал резко «охлаждаться». По предварительным оценкам ВТБ, в ноябре физлица получат на покупку машин порядка 112 млрд рублей — на 32% меньше, чем в предыдущем месяце. В целом за четвертый квартал объемы рыночных выдач могут сократиться к июлю-сентябрю на треть.
По итогам всего 2024 года банк прогнозирует продажи автокредитов в России на уровне 2,3 трлн рублей (+53% к 2023 году). Почти половина выдач (47%) в этом году придется на новые машины.
В 2025 году, помимо высоких рыночных ставок и макропруденциальных надбавок, на динамику рынка будет влиять планируемое введение макропруденциальных лимитов по аналогии с кредитами наличными. Сдерживать спрос также будут индексация утильсбора и введение обязательного документального подтверждения доходов при сумме займа более 1 млн рублей.
Структура кредитного рынка, с большой долей вероятности, сохранится. Доля новых авто будет доходить до половины на фоне развития субсидированных программ производителей и господдержки.
«Основная доля кредитных продаж в следующем году по-прежнему будет приходиться на китайский автопром. Реалии рынка таковы, что пока снижения стоимости авто, как и ставок по кредитам, ждать не приходится. Впрочем, в декабре–январе еще можно будет провести выгодную сделку — главным образом на рынке новых авто. В конце года к господдержке и субсидированным программам добавятся скидки дилеров, которые будут стремиться „закрыть“ год, а в начале следующего на руку покупателям будет играть эффект „прошлогоднего“ автомобиля», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.
*В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта Банк