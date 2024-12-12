ВТБ: в 2025 году спрос на автокредиты сократится в пределах 10%

«Основная доля кредитных продаж в следующем году по-прежнему будет приходиться на китайский автопром. Реалии рынка таковы, что пока снижения стоимости авто, как и ставок по кредитам, ждать не приходится. Впрочем, в декабре–январе еще можно будет провести выгодную сделку — главным образом на рынке новых авто. В конце года к господдержке и субсидированным программам добавятся скидки дилеров, которые будут стремиться „закрыть“ год, а в начале следующего на руку покупателям будет играть эффект „прошлогоднего“ автомобиля», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.