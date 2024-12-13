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Posted 13 декабря, 09:25

Published 13 декабря, 09:25

Modified 13 декабря, 09:27

Updated 13 декабря, 09:27

Общественник одобрил идею продажи алкоголя с помощью QR-кода «Госуслуг» в Ростове

Алкоголь в Ростове могут начать продавать по QR-коду на Госуслугах

13 декабря 2024, 09:25
Фото: freepik. Общественник одобрил идею продажи алкоголя с помощью QR-кода «Госуслуг» в Ростове
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Эксклюзив
Инициативу о запрете продажи алкоголя без определенной отметки на Госуслугах представили к обсуждению в Госдуме. Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, что для Ростовской области это может стать позитивным экспериментом правильного воспитания молодежи.

Автором инициативы о запрете продажи «горячительных» напитков без определенной отметки в Госуслугах выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

В своем Telegram-канале депутат подчеркнул, что предлагается разрешить продажи алкоголя только тем совершеннолетним гражданам, которые прошли консультацию у нарколога. И которым врач объяснил, что алкоголь — это яд.

Результаты этой консультации будут отражаться в личном кабинете на Госуслугах. Там же появится и QR-код, по которому можно будет купить алкоголь.

По мнению Свинцова, только узнав о всех тяжелейших последствиях от употребления «горячительных» напитков, человек примет осознанное решение — пить алкоголь или нет.

«Я изучил эту инициативу и пришел к выводу, что, в принципе, разумное зерно здесь есть. У нас низкий уровень сознания людей, особенно, у молодежи. Низкий уровень информации о пагубном воздействии алкоголя на организм. Нет массовой социальной рекламы, нет баннеров, объясняющих, чем алкоголь плох. Профилактические беседы ведутся, но, как правило, по протоколу», — отмечает Владислав Махмудов.
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Собеседник уверен, что если не получается донести суть разъяснительно-воспитательным способом, значит, нужны другие меры, которые ограничат потребление алкоголя у молодежи.

если не получается донести суть разъяснительно-воспитательным способом, значит, нужны другие мерыесли не получается донести суть разъяснительно-воспитательным способом, значит, нужны другие меры
если не получается донести суть разъяснительно-воспитательным способом, значит, нужны другие меры. Фото: pvproductions/freepik
«Да, возможно, они принесут сложности в нашу жизнь. Но необходимо четко прописать, на кого будут распространятся эти QR- коды, чтобы не получилось, что они для всех», — уточняет спикер.

Эксперт делится мнением, что действовать норма продажи алкоголя по QR-кодам с Госуслуг должна обязательно для молодежи. А также для лиц, которые стоят на учете у психиатра и нарколога.

«Эти лица, когда не находятся на принудительном лечении, живут среди нас. И им доступна покупка алкоголя. Но какое воздействие на них он может оказать — большой вопрос. А между тем, под воздействием алкоголя такие люди могут совершить правонарушение, в том числе, и управляя автомобилем», — объясняет Махмудов.
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Собеседник полагает, что меру о запрете продажи алкоголя без QR-кода можно принять и реализовать в Ростовской области в качестве пилотного проекта. А через год оценить результаты и сделать статистические выводы.

«Любой эксперимент, любой закон не может сразу стать идеальным. Но если плюсы перевешивают минусы, значит, пилотный проект нужно будет дальше продлевать. До тех пор, пока у молодежи не выработается определенное осознание и понимание о вреде алкоголя», — резюмирует Махмудов.

Ранее RostovGazeta сообщала подробности образа жизни семьи в Таганроге, в которой погиб младенец.

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