Аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожала до 30 тысяч рублей

Posted 13 декабря, 16:13
Published 13 декабря, 16:13
Modified 13 декабря, 16:15
Updated 13 декабря, 16:15
По данным исследования «Авито Недвижимость» за ноябрь 2024 года, в Ростове-на-Дону заметно вырос объем предложений долгосрочной аренды жилья. Здесь он увеличился на 11%. При этом, чтобы снять квартиру в донской столице придется выделить в среднем 30 тысяч рублей. Цена не изменилась по сравнению с октябрем 2024 года.
Если говорить про однокомнатные квартиры, то в Ростове-на-Дону они обойдутся в среднем в 26 тысяч рублей.
Руководитель категории долгосрочной аренды сервиса Константин Каменев рассказал, что в декабре и январе ожидается снижение ставок на фоне более низкой активности арендаторов в этот период.
Ранее риелтор назвала главный фактор, влияющий на стоимость квартир в Ростове-на-Дону.