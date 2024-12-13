Аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожала до 30 тысяч рублей

По данным исследования «Авито Недвижимость» за ноябрь 2024 года, в Ростове-на-Дону заметно вырос объем предложений долгосрочной аренды жилья. Здесь он увеличился на 11%. При этом, чтобы снять квартиру в донской столице придется выделить в среднем 30 тысяч рублей. Цена не изменилась по сравнению с октябрем 2024 года.