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Posted 13 декабря, 16:13

Published 13 декабря, 16:13

Modified 13 декабря, 16:15

Updated 13 декабря, 16:15

Аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожала до 30 тысяч рублей

Аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожала до 30 тысяч рублей

13 декабря 2024, 16:13
Фото: rostovgazeta.ru. Аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожала до 30 тысяч рублей
Аналитики рассказали, что в ноябре 2024 года во многих городах России подешевела аренда жилья. К сожалению, это не коснулось Ростова-на-Дону. Здесь съем квартиры обойдется в среднем в 30 тысяч рублей.

По данным исследования «Авито Недвижимость» за ноябрь 2024 года, в Ростове-на-Дону заметно вырос объем предложений долгосрочной аренды жилья. Здесь он увеличился на 11%. При этом, чтобы снять квартиру в донской столице придется выделить в среднем 30 тысяч рублей. Цена не изменилась по сравнению с октябрем 2024 года.

Если говорить про однокомнатные квартиры, то в Ростове-на-Дону они обойдутся в среднем в 26 тысяч рублей.

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Руководитель категории долгосрочной аренды сервиса Константин Каменев рассказал, что в декабре и январе ожидается снижение ставок на фоне более низкой активности арендаторов в этот период.

Ранее риелтор назвала главный фактор, влияющий на стоимость квартир в Ростове-на-Дону.

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