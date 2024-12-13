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Posted 13 декабря, 12:59

Published 13 декабря, 12:59

Modified 13 декабря, 13:00

Updated 13 декабря, 13:00

Банк «Центр-инвест» и библиотеки Ростова объявили о конкурсе детских рисунков

Банк «Центр-инвест» и библиотеки Ростова объявили о конкурсе детских рисунков

13 декабря 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney.
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Банк «Центр-инвест» и более четырех десятков библиотек Ростова-на-Дону проведут конкурс детских рисунков на тему Нового года. Победители получат подарки и возможность разместить свои работы на детских картах банка.

Оцениваться рисунки будут по трём номинациям: дети должны нарисовать волшебные сюжеты; новогодних персонажей; праздничные игрушки.

Лучшие рисунки появятся на популярных детских дебетовых картах банка «Центр-инвест». Такое платежное средство можно оформить ребенку с шести лет. Оно позволяет мамам и папам следить за тратами их детей и устанавливать лимит расходов. Обслуживание карты бесплатное. На остаток более 100 рублей каждый месяц начисляется до 10% годовых. У детской карты есть и другие преимущества.

Подать заявку на конкурс можно до 15 декабря 2024 года.

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