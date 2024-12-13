Банк «Центр-инвест» и библиотеки Ростова объявили о конкурсе детских рисунков

Лучшие рисунки появятся на популярных детских дебетовых картах банка «Центр-инвест». Такое платежное средство можно оформить ребенку с шести лет. Оно позволяет мамам и папам следить за тратами их детей и устанавливать лимит расходов. Обслуживание карты бесплатное. На остаток более 100 рублей каждый месяц начисляется до 10% годовых. У детской карты есть и другие преимущества.