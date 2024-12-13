Более 20 улиц Ростова остались без воды до вечера. Что произошло?

Posted 13 декабря, 09:11
Published 13 декабря, 09:11
Modified 13 декабря, 09:13
Updated 13 декабря, 09:13
Сообщается, что в данный момент специалисты аварийных служб устраняют порывы на водопроводе. Работы проводятся на улицах Казахская, Фурмановская и Горшкова, а также на проспекте Шолохова и на переулках Оружейный и Ракетный.
В связи с этим тысячи ростовчан останутся без холодной воды до вечера. Без ресурса будут дома на улицах Казахская, Фурмановская, Евдокимова, Таганрогская, Стрелковая, Дебальцевская, Тимошенко, Атаманская, Еременко, Петрашевского и Загорская.
Воду также не подадут до вечера на проспектах Шолохова и Стачки. Ресурса не будет и на переулках Бакинский, Упорный, Коммунаров, Кривошлыковский, Оренбургский, Грузинский, Оружейный, Коблова, Житомирский и Отечественный. Без воды останется микрорайон Болгастрой.
Ремонт водопровода планируют завершить к 17.30 мск для тех, кто проживает на Таганрогской, Стрелковой, Дебальцевская и Тимошенко. К тому же времени подачу ресурса возобновят в микрорайоне Болгастрой. Для остальных жителей холодную воду восстановят немного позже, в 18.00 мск.
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