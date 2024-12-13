Более 20 улиц Ростова остались без воды до вечера. Что произошло?

Ремонт водопровода планируют завершить к 17.30 мск для тех, кто проживает на Таганрогской, Стрелковой, Дебальцевская и Тимошенко. К тому же времени подачу ресурса возобновят в микрорайоне Болгастрой. Для остальных жителей холодную воду восстановят немного позже, в 18.00 мск.