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Posted 13 декабря, 09:11

Published 13 декабря, 09:11

Modified 13 декабря, 09:13

Updated 13 декабря, 09:13

Более 20 улиц Ростова останутся без воды до вечера. Что произошло?

Более 20 улиц Ростова остались без воды до вечера. Что произошло?

13 декабря 2024, 09:11
Фото: «Ростовводоканал». Более 20 улиц Ростова останутся без воды до вечера. Что произошло?
В Ростове-на-Дону ограничили подачу холодной воды на 24 улицах до вечера. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

Сообщается, что в данный момент специалисты аварийных служб устраняют порывы на водопроводе. Работы проводятся на улицах Казахская, Фурмановская и Горшкова, а также на проспекте Шолохова и на переулках Оружейный и Ракетный.

В связи с этим тысячи ростовчан останутся без холодной воды до вечера. Без ресурса будут дома на улицах Казахская, Фурмановская, Евдокимова, Таганрогская, Стрелковая, Дебальцевская, Тимошенко, Атаманская, Еременко, Петрашевского и Загорская.

Воду также не подадут до вечера на проспектах Шолохова и Стачки. Ресурса не будет и на переулках Бакинский, Упорный, Коммунаров, Кривошлыковский, Оренбургский, Грузинский, Оружейный, Коблова, Житомирский и Отечественный. Без воды останется микрорайон Болгастрой.

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Ремонт водопровода планируют завершить к 17.30 мск для тех, кто проживает на Таганрогской, Стрелковой, Дебальцевская и Тимошенко. К тому же времени подачу ресурса возобновят в микрорайоне Болгастрой. Для остальных жителей холодную воду восстановят немного позже, в 18.00 мск.

Ранее известно, как изменилась система ЖКХ за 20 лет в Ростовской области.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Водоснабжение#Восстановительные работы#ЖКУ
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