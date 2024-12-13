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Posted 13 декабря, 13:18

Published 13 декабря, 13:18

Modified 13 декабря, 13:20

Updated 13 декабря, 13:20

С Нового года на предприятиях в Ростовской области появятся наставники

Должность наставника введут в Ростовской области в 2025 году

13 декабря 2024, 13:18
Фото: donland.ru. С Нового года на предприятиях в Ростовской области появятся наставники
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Эксклюзив
Понятие наставника появится в трудовом законодательстве с 1 марта 2025 года. Наставник — это специалист, который в трудовых коллективах Ростовской области будет оказывать помощь молодым коллегам по овладению навыками работы в профессии, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Собеседник подчеркивает, что теперь за наставничество, работодатели будут доплачивать своим сотрудникам дополнительные деньги.

«Как правило, в наставниках нуждаются молодые специалисты, которые приходят работать в компании, на заводы после колледжа и вуза. Работодатель, по своему усмотрению, сможет закрепить за молодым работником наставника. Этот человек на своем опыте передаст начинающему коллеге практические знания», — отмечает Антон Габович.
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Юрист объясняет, что теперь Трудовой кодекс предполагает, что наставник за передачу опыта будет получать дополнительное вознаграждение.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовский рэпер Баста станет наставником в шоу «Голос».

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