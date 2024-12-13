Должность наставника введут в Ростовской области в 2025 году

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Понятие наставника появится в трудовом законодательстве с 1 марта 2025 года. Наставник — это специалист, который в трудовых коллективах Ростовской области будет оказывать помощь молодым коллегам по овладению навыками работы в профессии, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.