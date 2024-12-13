Должность наставника введут в Ростовской области в 2025 году

Posted 13 декабря, 13:18
Published 13 декабря, 13:18
Modified 13 декабря, 13:20
Updated 13 декабря, 13:20
Собеседник подчеркивает, что теперь за наставничество, работодатели будут доплачивать своим сотрудникам дополнительные деньги.
«Как правило, в наставниках нуждаются молодые специалисты, которые приходят работать в компании, на заводы после колледжа и вуза. Работодатель, по своему усмотрению, сможет закрепить за молодым работником наставника. Этот человек на своем опыте передаст начинающему коллеге практические знания», — отмечает Антон Габович.
Юрист объясняет, что теперь Трудовой кодекс предполагает, что наставник за передачу опыта будет получать дополнительное вознаграждение.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовский рэпер Баста станет наставником в шоу «Голос».