«Домклик»: Москва, Казань и Петербург стали лидерами по аренде жилья на Новый год

Posted 13 декабря, 08:11
Published 13 декабря, 08:11
Modified 13 декабря, 08:11
Updated 13 декабря, 08:11
Результатами анализа спроса клиентов на посуточную аренду в предстоящие новогодние праздники поделились аналитики «Домклик» Сбербанка, пишет inkazan.ru.
На основе данных сервиса «Домклик24» был составлен топ-10 самых привлекательных городов РФ для краткосрочной аренды жилья с 29 декабря по 8 января (в основу рейтинга были положены данные по состоянию на 9 декабря). Кроме Москвы, Казани и Санкт-Петербурга, в рейтинге присутствуют Нижний Новгород (5,6% доли от всех краткосрочных бронирований по РФ), курортный Кисловодск на Кавминводах и Тюмень (по 3,6%), Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).
На перечисленные 10 городов из рейтинга «Домклик» пришлось более 70% всех посуточных бронирований по России в новогодние праздники. Доля Москвы, туристическая привлекательность которой не оставляет сомнений, составила около
20% (при медианной ставке посуточной аренды в размере 6,8 тысячи рублей). Доля Казани — 16%, доля Санкт-Петербурга — 14% (при одинаковой медианной арендной ставке — 5,8 тысячи рублей).
Рынок посуточной аренды в России пошел в рост на фоне общего подъема внутреннего туризма, напомнил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. В качестве существенного плюса краткосрочной аренды он выделил приятные расценки (по сравнению с отелями и гостиницами), широкий выбор квартир и удобное бронирование жилья онлайн. В среднем, по данным сервиса «Домклик24», медианная ставка посуточной аренды жилья на новогодние праздники составила 4,9 тысячи рублей, а срок бронирования — четыре дня.
В целом данные «Домклик» (результаты проведенного опроса) можно охарактеризовать как наилучшее свидетельство того, что большая часть пользователей сервиса (70%) позитивно воспринимает краткосрочную аренду квартир.