Домклик: Ростов-на-Дону в числе востребованных городов для аренды жилья на Новый год

Посуточная аренда постепенно становится одним из наиболее востребованных форматов туризма. По данным опроса Домклик, большинство пользователей (70%) положительно относятся к идее арендовать квартиру посуточно. Основным преимуществом посуточной аренды опрошенные считают более выгодную цену по сравнению с отелями и гостиницами. Такой точки зрения придерживаются чуть более трети опрошенных (32%). Среди других преимуществ респонденты выделяют наличие необходимой техники в квартире (21%), широкий выбор квартир на любой вкус и кошелёк (13%), а также уютную атмосферу (4%).