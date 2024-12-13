Дыхание арктического циклона: фото и видео заснеженного Ростова-на-Дону 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, арктический циклон резко ворвался в Ростов-на-Дону и создал горожанам новогоднее настроение. Ночью температура воздуха упала до -6 градусов Цельсия, а днем — поднялась только до -1 градуса. Это фактически первый день, когда в городе выпал снег и растаял не сразу. Более того, к вечеру он все еще покрывал газоны и лавки.