Дыхание арктического циклона: фото и видео заснеженного Ростова-на-Дону 13 декабря

Posted 13 декабря, 17:18
Published 13 декабря, 17:18
Modified 13 декабря, 17:20
Updated 13 декабря, 17:20
В пятницу, 13 декабря, арктический циклон резко ворвался в Ростов-на-Дону и создал горожанам новогоднее настроение. Ночью температура воздуха упала до -6 градусов Цельсия, а днем — поднялась только до -1 градуса. Это фактически первый день, когда в городе выпал снег и растаял не сразу. Более того, к вечеру он все еще покрывал газоны и лавки.
Сначала снегопад начался на Западном и в районе Сельмаша, а затем дошел и до центра города. Снежная стена вмиг понизила видимость на дорогах, а транспортные средства и тротуары покрыла слоем изморози.
Днем снег и ветер усилились. Из-за крупных хлопьев снега жители верхних этажей многоквартирных домов не могли из окна разглядеть другие постройки и здания. Крыши и дороги завалило снегом.
Добавим, что снегопад принес в город праздничную атмосферу Нового года. Ростов стал выглядеть менее мрачным и серым, а новогодние украшения на улицах, кафе и торговых центрах заиграли новыми красками.