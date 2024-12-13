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Posted 13 декабря, 17:18

Published 13 декабря, 17:18

Modified 13 декабря, 17:20

Updated 13 декабря, 17:20

Снежная вьюга и метель накрыли Ростов-на-Дону 13 декабря

Дыхание арктического циклона: фото и видео заснеженного Ростова-на-Дону 13 декабря

13 декабря 2024, 17:18
Фото: rostovgazeta.ru. Снежная вьюга и метель накрыли Ростов-на-Дону 13 декабря

Вьюга и метель накрыли Ростов-на-Дону 13 декабря

В Ростов-на-Дону неожиданно пришла настоящая зима. Машины и дороги покрылись льдом, а крыши домов и деревья припорошил снег. Как это было, в фоторепортаже RostovGazeta.

В пятницу, 13 декабря, арктический циклон резко ворвался в Ростов-на-Дону и создал горожанам новогоднее настроение. Ночью температура воздуха упала до -6 градусов Цельсия, а днем — поднялась только до -1 градуса. Это фактически первый день, когда в городе выпал снег и растаял не сразу. Более того, к вечеру он все еще покрывал газоны и лавки.

Видео: rostovgazeta.ru. Снежная вьюга и метель накрыли Ростов-на-Дону 13 декабря
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Сначала снегопад начался на Западном и в районе Сельмаша, а затем дошел и до центра города. Снежная стена вмиг понизила видимость на дорогах, а транспортные средства и тротуары покрыла слоем изморози.

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Днем снег и ветер усилились. Из-за крупных хлопьев снега жители верхних этажей многоквартирных домов не могли из окна разглядеть другие постройки и здания. Крыши и дороги завалило снегом.

Видео: rostovgazeta.ru. Снежная вьюга и метель накрыли Ростов-на-Дону 13 декабря
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Добавим, что снегопад принес в город праздничную атмосферу Нового года. Ростов стал выглядеть менее мрачным и серым, а новогодние украшения на улицах, кафе и торговых центрах заиграли новыми красками.

Видео: rostovgazeta.ru. Снежная вьюга и метель накрыли Ростов-на-Дону 13 декабря

Ранее стало известно, что мороз до -12 градусов ударит в Ростовской области в ближайшие дни.

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