Эколог, химик и спасатель из Ростова рассказали, чем опасны искусственные елки

Он рекомендует выбирать ели в горшках — они долго будут сохранять свежий вид при регулярном поливе и опрыскивании, а после праздников их можно будет высадить во дворе, в парке или на даче. Более дешевый вариант — установить срубленное дерево в емкость с водой. Оно будет радовать яркой хвоей не менее двух недель.