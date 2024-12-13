Эколог, химик и спасатель из Ростова рассказали, чем опасны искусственные елки

Posted 13 декабря, 15:59
Published 13 декабря, 15:59
Modified 13 декабря, 16:14
Updated 13 декабря, 16:14
Аналитики ЮMoney совместно с аналитическим ресурсом «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» опросили более 2 тысяч россиян и выяснили, что 59% опрошенных ставят новогоднюю елку. 21% участников опроса и вовсе встречает праздник без нарядного дерева, 16% делают это не ежегодно, а 4% опрошенных предпочитают использовать для украшения дома хвойные ветки.
Из тех, кто не представляет Новый год без елки, больше половины (57%) людей выбирают искусственные деревья, 39% — живые и еще 4% респондентов мастерят эко-елки самостоятельно.
Согласно опросу, 12% опрошенных давно не покупают елки самостоятельно, кому-то их приносят знакомые, кто-то выращивает дерево самостоятельно, а искусственные ели во многих случаях и вовсе передаются по наследству.
«Принято считать, что искусственная елка даже экологичнее настоящей — ее используют иногда и в течении не одного десятка лет. Но экологичность это не только про многоразовое использование», — замечает ростовский эколог Дмитрий Брыканов.
Среди причин, почему искусственная елка может считаться выигрышной альтернативой настоящему дереву эколог выделяет:
На первый взгляд все причины могут показаться весомыми аргументами в пользу ненатурального дерева. Однако Дмитрий Брыканов не советует верить в исключительность положительных качеств искусственных елей.
По словам собеседника RostovGazeta, экологичной «несрубаемой» искусственной ели не существует. Даже если украшение используют в течении 15-20 лет, его рано или поздно выбрасывают из-за того, что оно теряет свой первоначальный вид и качества.
«Честно говоря, мало кто задумывается о том, что произойдет с искусственной елкой потом. Большинство просто выкидывает их на ближайшее к дому контейнерной площадке, а в процессе утилизации этот пластик либо сгорает, либо гниет на полигоне. В обоих случаях выделяя токсичные вещества», — замечает эколог.
По его мнению, «окупить» экологичность такой ели получится только в том случае, если срок ее использования будет равен сроку разложения. А это не менее 100 лет.
Живую елку покупать намного экологичнее. После праздника и тщательной очистки от украшений, такое дерево можно отдать в специальные центры по переработке, пожертвовать зоопаркам, питомникам с животными — там их используют для корма или подстилок. Даже если дерево окажется на обычной свалке, оно не нанесет вреда экологии.
«Ели для продажи на базарах никто не вырубает, их специально для праздника выращивают в питомниках. Черной вырубкой промышляют, как правило, продавцы без разрешений, лицензий. Но за такими „предпринимателями“ стараются тщательно следить, ответственность за это предусмотрена серьезная», — объясняет эксперт.
Главная опасность искусственных хвойных для экологии кроется в их токсичности.
«Все зависит от качества самой пластиковой елки. Чем ниже цена, тем выше вероятность, что ее изготавливают с использованием токсичных красящих материалов, формальдегидов, ацетальдегида, и легкоплавкого пластика. Такие елки попросту могут вспыхнуть от перенагрева гирлянды, случайной искры, а еще будут отравлять воздух в доме и могут нанести вред домашним питомцам, которые любят с елками играть», — отмечает ростовский химик Ольга Трушева.
Собеседница RostovGazeta добавляет, что химикаты в составе пластиковых елок могут вызвать раздражение глаз, слизистых у дончан-аллергиков.
При этом само по себе искусственное дерево почти не наносит вреда человеку, опасность возникает, когда оно начинает нагреваться и плавиться.
«Натуральная ель горит в среднем при температуре 230-240 градусов Цельсия, искусственной нужно около 420 градусов. В обоих случаях для пожара хватит поломанной гирлянды, свечи или пиротехники поблизости», — замечает ростовский спасатель Артем Белков.
Однако хорошо увлажненная и еще невысохшая натуральная ель будет разгораться гораздо дольше и труднее, нежели искусственная. О возможном пожаре предупредит едкий смолистый запах.
«Искусственные елки разгораются быстрее и, что называется, наверняка. А при горении в воздух попадают химикаты, которые могут вызвать отравление», — объясняет Артем Белков.
Чтобы избежать серьезного пожара, спасатель советует устанавливать главный новогодний атрибут на расстоянии не менее метра от стен и потолка, использовать устойчивую подставку. Гирлянду перед украшением елки нужно внимательно осмотреть на предмет неисправности. Свечи и пиротехнику тоже не стоит размещать рядом с деревом.
«Быстрее всего разгораются елки из полиэтилена. Если и выбирать искусственную, то из более тугоплавких сортов пластика, например, поливинилхлорида — на этикетке он будет обозначен как ПВХ», — рекомендует Артем Белков.
Если искусственная елку уже есть в доме, можно минимизировать последствия для экологии, продлив украшению срок жизни.
По словам химика Ольги Трушевой, при неправильной эксплуатации даже искусственное дерево может начать тускнеть и сбрасывать «иголки».
«Лучше всего хранить елку до Нового года в сухом и темном месте, а при установке избегать постоянного попадания на нее солнечных лучей. Это убережет пластик от распада и выцветания», — советует эксперт.
Наиболее безопасными и экологичными, являются живые ели и сосны. Они не токсичны и легко перерабатываются.
«Живая ель не будет стоить так же дешево, как искусственная, ведь на нее выращивание уходят многие месяцы, для производства требуются большие площади питомников. Зато она будет безопасна для детей и животных», — заключает Дмитрий Брыканов.
Он рекомендует выбирать ели в горшках — они долго будут сохранять свежий вид при регулярном поливе и опрыскивании, а после праздников их можно будет высадить во дворе, в парке или на даче. Более дешевый вариант — установить срубленное дерево в емкость с водой. Оно будет радовать яркой хвоей не менее двух недель.
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