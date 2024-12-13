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Posted 13 декабря, 19:22

Published 13 декабря, 19:22

Modified 13 декабря, 19:28

Updated 13 декабря, 19:28

Экс-директор ЖКХ Новочеркасска пойдет под суд из-за халтуры подрядчика

Экс-директор ЖКХ Новочеркасска пойдет под суд из-за недобросовестного подрядчика

13 декабря 2024, 19:22
Фото: Изображение Midjourney. Экс-директор ЖКХ Новочеркасска пойдет под суд из-за халтуры подрядчика
Бывший директора департамента ЖКХ Новочеркасска предстанет перед судом. Экс-чиновника обвиняют по статье о служебном подлоге, сообщает Следком Ростовской области 13 декабря.

Фигурантом уголовного дела бывший госслужащий стал после того, как принял объект у подрядчика. С февраля по май победитель аукциона на госзакупку занимался благоустройством территории. От него требовалось построить сквер-мемориал на проспекте Баклановском.

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Однако за этот срок исполнитель почти ничего не успел сделать. Вместо того, чтобы требовать закончить начатое и инициировать процедуру проведения претензионной работы, в департаменте ЖКХ подписали акт приема объекта. Ответственным за это был директор департамента, которому впоследствии и предъявили за трату бюджетных денег впустую.

В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело. Теперь следователи собрали достаточную доказательственную базу и передали дело в суд.

Ранее RostovGazeta сообщала об увольнении министра ЖКХ Ростовской области. Сергей Сизиков лишился должности в первый рабочий день врио губернатора Юрия Слюсаря.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Суд#Новочеркасск#ЖКХ#Благоустройство#Аукцион#Уголовное дело#Госзакупка#Подрядчик#Следствие
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