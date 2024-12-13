Экс-директор ЖКХ Новочеркасска пойдет под суд из-за недобросовестного подрядчика

Posted 13 декабря, 19:22
Published 13 декабря, 19:22
Modified 13 декабря, 19:28
Updated 13 декабря, 19:28
Фигурантом уголовного дела бывший госслужащий стал после того, как принял объект у подрядчика. С февраля по май победитель аукциона на госзакупку занимался благоустройством территории. От него требовалось построить сквер-мемориал на проспекте Баклановском.
Однако за этот срок исполнитель почти ничего не успел сделать. Вместо того, чтобы требовать закончить начатое и инициировать процедуру проведения претензионной работы, в департаменте ЖКХ подписали акт приема объекта. Ответственным за это был директор департамента, которому впоследствии и предъявили за трату бюджетных денег впустую.
В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело. Теперь следователи собрали достаточную доказательственную базу и передали дело в суд.
Ранее RostovGazeta сообщала об увольнении министра ЖКХ Ростовской области. Сергей Сизиков лишился должности в первый рабочий день врио губернатора Юрия Слюсаря.