Экс-директор ЖКХ Новочеркасска пойдет под суд из-за недобросовестного подрядчика

Однако за этот срок исполнитель почти ничего не успел сделать. Вместо того, чтобы требовать закончить начатое и инициировать процедуру проведения претензионной работы, в департаменте ЖКХ подписали акт приема объекта. Ответственным за это был директор департамента, которому впоследствии и предъявили за трату бюджетных денег впустую.