Холдинг олигарха Саввиди требует 56 млн рублей с обанкротившегося «Донского осетра»

«Агроком Холдинг» учредил рыбоводческое предприятие «Донской осетр», расположенное в Аксайском районе, в 2010 году. Его доля составляет 99,98%. В течение четырех лет, с 2018 по 2022 годы, осетровая ферма не приносила прибыль. По информации Spark, убытки составляли от 14 до 36 миллионов рублей. А пару месяцев назад по решению суда ее признали банкротом.