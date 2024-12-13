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Posted 13 декабря, 09:59

Published 13 декабря, 09:59

Modified 13 декабря, 10:01

Updated 13 декабря, 10:01

«Агроком холдинг» требует 56 миллионов рублей с обанкротившегося «Донского осетра»

Холдинг олигарха Саввиди требует 56 млн рублей с обанкротившегося «Донского осетра»

13 декабря 2024, 09:59
Фото: wikimedia.org. «Агроком холдинг» требует 56 миллионов рублей с обанкротившегося «Донского осетра»

«Агроком холдинг» требует 56 млн рублей с обанкротившегося «Донского осетра»

«Агроком холдинг», принадлежащий семье олигарха Саввиди, хочет взыскать 56 миллионов рублей с одной из компаний, входившей в структуру этой фирмы. Речь идет об ООО «Донской осетр», которое признали банкротом в сентябре.

По информации на сайте Арбитражного суда Ростовской области, заявление уже поступило, и его приняли.

— Заявление общества с ограниченной ответственностью «Агроком Холдинг» о включении в реестр требований кредиторов принять к производству, — сказано в определении суда.
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Заседание по проверке заявленных требований состоится 5 февраля 2025 года.

«Агроком Холдинг» учредил рыбоводческое предприятие «Донской осетр», расположенное в Аксайском районе, в 2010 году. Его доля составляет 99,98%. В течение четырех лет, с 2018 по 2022 годы, осетровая ферма не приносила прибыль. По информации Spark, убытки составляли от 14 до 36 миллионов рублей. А пару месяцев назад по решению суда ее признали банкротом.

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