Холдинг олигарха Саввиди требует 56 млн рублей с обанкротившегося «Донского осетра»

Posted 13 декабря, 09:59
Published 13 декабря, 09:59
Modified 13 декабря, 10:01
Updated 13 декабря, 10:01
По информации на сайте Арбитражного суда Ростовской области, заявление уже поступило, и его приняли.
— Заявление общества с ограниченной ответственностью «Агроком Холдинг» о включении в реестр требований кредиторов принять к производству, — сказано в определении суда.
Заседание по проверке заявленных требований состоится 5 февраля 2025 года.
«Агроком Холдинг» учредил рыбоводческое предприятие «Донской осетр», расположенное в Аксайском районе, в 2010 году. Его доля составляет 99,98%. В течение четырех лет, с 2018 по 2022 годы, осетровая ферма не приносила прибыль. По информации Spark, убытки составляли от 14 до 36 миллионов рублей. А пару месяцев назад по решению суда ее признали банкротом.