Инфляция в Ростовской области достигла почти 8%. Что подорожало больше всего?

Что касается продуктов питания, резкий скачок цен наблюдается на сливочное масло (+35%). С большим отрывом на втором месте — овощи и фрукты (+19%), а на третьем — рыба и морепродукты (+16%). «Молочка» подорожала на 14%, хлеб — на 13%, а подсолнечное масло — на 7%. Яйца стали дешевле сразу на 26% — по сравнению с прошлым декабрем, когда их цена взлетела до 160 рублей и даже больше за десяток. Благодаря ним, общая инфляция на продукты составила 10%. Если бы в списке не было упавших в цене яиц, она достигла бы 12%.