Инфляция в Ростовской области достигла почти 8%. Что подорожало больше всего?

Posted 13 декабря, 04:30
Published 13 декабря, 04:30
Modified 13 декабря, 04:30
Updated 13 декабря, 04:30
По сравнению с декабрем 2023 года, на 17% увеличились в цене услуги на зарубежный туризм, на 15% — медицинские, на 14% — в организациях культуры, на 13% — телекоммуникационные, на 12% — санаторно-оздоровительные и бытовые. Чуть меньше, на 11% выросла стоимость на услуги в сфере физкультуры и спорта и образования.
Тарифы ЖКУ подняли на 9%, проезда — на 8%, почтовой связи — на 10%. А вот страхование, напротив, подешевело, но не так сильно — на 2%.
Что касается продуктов питания, резкий скачок цен наблюдается на сливочное масло (+35%). С большим отрывом на втором месте — овощи и фрукты (+19%), а на третьем — рыба и морепродукты (+16%). «Молочка» подорожала на 14%, хлеб — на 13%, а подсолнечное масло — на 7%. Яйца стали дешевле сразу на 26% — по сравнению с прошлым декабрем, когда их цена взлетела до 160 рублей и даже больше за десяток. Благодаря ним, общая инфляция на продукты составила 10%. Если бы в списке не было упавших в цене яиц, она достигла бы 12%.
Из непродовольственных товаров больше всего подорожали медикаменты (+10%), строительные материалы (+7%) и бензин (+7%). А вот моющие и чистящие средства стали дешевле в цене на 2%.