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Posted 13 декабря, 15:06

Published 13 декабря, 15:06

Modified 13 декабря, 15:09

Updated 13 декабря, 15:09

Из-за непогоды в Ростовской области взошло только 10% озимых

Из-за непогоды в Ростовской области на полях взошло только 10% озимых

13 декабря 2024, 15:06
Фото: Panoramio/Сергей Марцынюк/cc by 2.0. Из-за непогоды в Ростовской области взошло только 10% озимых
На полях Ростовской области взошло менее 10% озимых культур, которые были посеяны для урожая 2025 года. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на председателя комитета по аграрной политике Вячеслава Василенко.

Сообщается, что плохая всхожесть связана с неблагоприятными погодными условиями, особенно с почвенной засухой осенью 2024 года.

По словам Василенко, сегодня погодные условия также не вселяют надежд аграриям. У нас сегодня, наверное, и 10% нет распустившихся озимых. Остальные в стадии шильца — двух листочков», — цитирует Василенко «РБК Ростов»

Он не исключил, что в 2025 году региону снова придется обращаться за помощью к федеральным властям для сельхозпроизводителей, а именно — за снижением кредитной нагрузки на аграриев.

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Ранее стало известно о росте цен на продукты в Ростовской области.

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