Из-за непогоды в Ростовской области на полях взошло только 10% озимых

Posted 13 декабря, 15:06
Published 13 декабря, 15:06
Modified 13 декабря, 15:09
Updated 13 декабря, 15:09
Сообщается, что плохая всхожесть связана с неблагоприятными погодными условиями, особенно с почвенной засухой осенью 2024 года.
По словам Василенко, сегодня погодные условия также не вселяют надежд аграриям. У нас сегодня, наверное, и 10% нет распустившихся озимых. Остальные в стадии шильца — двух листочков», — цитирует Василенко «РБК Ростов»
Он не исключил, что в 2025 году региону снова придется обращаться за помощью к федеральным властям для сельхозпроизводителей, а именно — за снижением кредитной нагрузки на аграриев.