Из-за снежной бури произошла жуткая авария на трассе Ростов-Таганрог

Posted 13 декабря, 19:28
Published 13 декабря, 19:28
Modified 13 декабря, 19:30
Updated 13 декабря, 19:30
Авария случилась на трассе Ростов-Таганрог, в районе села Синявского. Две машины врезались друг в друга на высокой скорости и разлетелись в разные стороны. Одна из них осталась на проезжей части, другую выбросило на обочину. Оба автомобиля получили повреждения, которые будет непросто и недешево отремонтировать. У них разбиты и передние, и задние части, выбиты стекла и погнуты капоты.
— Ехать надо со скоростью 50, а не 150 километров в час. Сегодня через Самбек целая колонна шла, метет, но одному срочно горело мчаться, вот просто необходимо было в лоб лететь по «встречке», обгоняя каждого. надеюсь, что доехал, никому не навредив, — пишут в комментариях автомобилисты.
Вероятно, причиной ДТП стала метель и гололед. Помимо этих двух машин, в аварию попал КамАЗ возле поселка Самбек. Грузовик развернуло посреди проезжей части, так что водителям пришлось объезжать место происшествия по встречной полосе.
Всего автомобилисты насчитали больше десятка аварий в течение дня. Из-за ДТП и непогоды на трассе наблюдаются большие пробки.
Официальной информации о случившемся пока нет. Пострадал ли кто-нибудь, неизвестно.