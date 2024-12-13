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Posted 13 декабря, 19:28

Published 13 декабря, 19:28

Modified 13 декабря, 19:30

Updated 13 декабря, 19:30

Из-за снежной бури произошла жуткая авария на трассе Ростов-Таганрог

Из-за снежной бури произошла жуткая авария на трассе Ростов-Таганрог

13 декабря 2024, 19:28
Фото: 1MI. Из-за снежной бури произошла жуткая авария на трассе Ростов-Таганрог
В Ростовской области из-за снежной бури случилось серьеное ДТП. Из-за непогоды и аварии автомобилисты попали в огромную пробку вечером 13 декабря.

Авария случилась на трассе Ростов-Таганрог, в районе села Синявского. Две машины врезались друг в друга на высокой скорости и разлетелись в разные стороны. Одна из них осталась на проезжей части, другую выбросило на обочину. Оба автомобиля получили повреждения, которые будет непросто и недешево отремонтировать. У них разбиты и передние, и задние части, выбиты стекла и погнуты капоты.

— Ехать надо со скоростью 50, а не 150 километров в час. Сегодня через Самбек целая колонна шла, метет, но одному срочно горело мчаться, вот просто необходимо было в лоб лететь по «встречке», обгоняя каждого. надеюсь, что доехал, никому не навредив, — пишут в комментариях автомобилисты.
Видео: тг Таганрог Происшествия. Из-за снежной бури произошла жуткая авария на трассе Ростов-Таганрог
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Вероятно, причиной ДТП стала метель и гололед. Помимо этих двух машин, в аварию попал КамАЗ возле поселка Самбек. Грузовик развернуло посреди проезжей части, так что водителям пришлось объезжать место происшествия по встречной полосе.

Всего автомобилисты насчитали больше десятка аварий в течение дня. Из-за ДТП и непогоды на трассе наблюдаются большие пробки.

Официальной информации о случившемся пока нет. Пострадал ли кто-нибудь, неизвестно.

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