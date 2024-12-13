Из-за снежной бури произошла жуткая авария на трассе Ростов-Таганрог

Авария случилась на трассе Ростов-Таганрог, в районе села Синявского. Две машины врезались друг в друга на высокой скорости и разлетелись в разные стороны. Одна из них осталась на проезжей части, другую выбросило на обочину. Оба автомобиля получили повреждения, которые будет непросто и недешево отремонтировать. У них разбиты и передние, и задние части, выбиты стекла и погнуты капоты.