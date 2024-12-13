Козни Снежной Королевы и новогодний этикет: куда сходить в Ростове на выходных

В прокат вышла атмосферная и праздничная киноновинка «Баба Яга спасает Новый год» (6+). Сюжет фэнтези крутится вокруг маленького мальчика Юры, который случайно находит посох злой волшебницы Снежной Королевы, тем самым освобождая ее из ледяного заточения. Теперь она намерена отомстить бывшему другу Деду Морозу, который и посадил ее в тюрьму на сотни лет, и заморозить весь мир в канун Нового года. Для этого она похищает мальчика и увозит его в ледяное королевство. Чтобы помешать её козням Деду Морозу понадобится помощь Бабы Яги, Ивана Царевича и других сказочных персонажей.