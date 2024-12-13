Козни Снежной Королевы и новогодний этикет: куда сходить в Ростове на выходных

Posted 13 декабря, 09:13
Published 13 декабря, 09:13
Modified 13 декабря, 09:15
Updated 13 декабря, 09:15
В прокат вышла атмосферная и праздничная киноновинка «Баба Яга спасает Новый год» (6+). Сюжет фэнтези крутится вокруг маленького мальчика Юры, который случайно находит посох злой волшебницы Снежной Королевы, тем самым освобождая ее из ледяного заточения. Теперь она намерена отомстить бывшему другу Деду Морозу, который и посадил ее в тюрьму на сотни лет, и заморозить весь мир в канун Нового года. Для этого она похищает мальчика и увозит его в ледяное королевство. Чтобы помешать её козням Деду Морозу понадобится помощь Бабы Яги, Ивана Царевича и других сказочных персонажей.
Также на большом экране можно посмотреть мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» (0+). Котята Коржик, Карамелька и Компот мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года, это их главная цель. Однако они знакомятся с котиком Леденцом, который попадает в беду вместе со своими родителями. И тогда маленькие искатели приключений вынуждены отправиться в спасательную миссию. Внезапно Новый год становится еще лучше, чем они ожидали.
Выходные может скрасить и российская комедия «Уралочка» (16+). Фильм расскажет о столичной красавице Лане, которой придется сделать все ради спасения своей карьеры. Девушка покидает свой дом и едет на Север, где встречает дальнобойщика Гришу, колесящего на надежном грузовике «Уралочка». Вместе они попадают в головокружительную авантюру, благодаря которой Лана открывает для себя красоту бескрайнего Севера, искренность людей, а также настоящие чувства.
В субботу, 14 декабря, в джаз клубе Эссе в 22.00 мск пройдет выступление Smooth Jazz Quintet and Friends (6+). Бэнд из Ростова-на-Дону исполнит композиции в стилях фанк, джаз, рок и Smooth Jazz. В программе прозвучат вокальные композиции таких исполнителей, как Майкл Джексон, Стиви Уандер и Стинг. А также инструментальные произведения Дэвида Сенборна, Боба Джеймса, Джо Семпла и других. Стоимость билета варьируется от 900 до 1200 рублей.
А в воскресенье, 15 декабря, оркестр CAGMO порадует жителей и гостей Ростова-на-Дону классическим рок шоу «Симфония „Король и шут“. Двойной концерт» (6+). Музыканты представят новую программу, объединяющую все популярные баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут» в исполнении струнного оркестра и хора. На вечере прозвучат такие треки, как «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения» и другие. Классическое звучание композиций окунет слушателей в атмосферу страшной сказки. Концерт пройдет в ДК «Ростсельмаш». Билет стоит от 2300 до 5300 рублей.
Воскресным вечером можно посетить драматический спектакль «Осенний роман» (12+).Постановку по мотивам цикла рассказов Ивана Бунина «Тёмные аллеи» воплотили в жизнь заслуженные артисты России Игорь Петренко, Пётр Красилов, Дмитрий Исаев, Анастасия Стеженко и другие. История раскроет всю многогранную палитру любви: роковую, трагическую, жестокую, страстную, всепрощающую и всепобеждающую. Спектакль начнется в 19.00 мск в конгресс-холле ДГТУ. Стоимость входного билета стартует от 1800 и достигает 4200 рублей.
В субботу театр драмы имени Горького представит комедийный спектакль «Заходите, раз пришли» (12+), созданный по сюжету легендарных рассказов Василия Шукшина. Каждый герой продемонстрирует зрителю многообразие и богатство жизни, глубину и ценность каждого человека. Билеты на спектакль можно приобрести за 400 — 2000 тысячи рублей.
Субботним вечером состоится гастрономическая лекция «Искусство безупречных манер: новогодний этикет» (18+). Специалисты расскажут и наглядно продемонстрируют, как не запутаться в приборах и бокалах на праздничном ужине, кто должен открывать шампанское за праздничным столом, как правильно есть новогодние блюда (даже обычные мандарины) и многое другое. Посетители смогут также отведать ростовскую сыровяленую утку с ароматной винной грушей, камамбером и заправкой из нардека (арбузный мед) с зернистой горчицей, сочное филе запеченной речной форели с овощами и белым вином и нежное пирожное «Наполеон». Билет на одного человека обойдется в 6500 рублей.
В воскресенье днем состоится праздничная премьера лекции «Новый год в старом Ростове» (0+). Если вам интересно, какие новогодние игрушки можно было увидеть на ёлках ростовчан более 100 лет назад, за какие новогодние костюмы задерживала полиция, а за какие давали золотые медали в Ростове-на-Дону 1913 года, что снилось жителям Ростова-на-Дону в новогоднюю ночь 1895 года и другое, то вам стоит посетить именно эту лекцию. Вход стоит 1500 рублей.