Метель накрыла трассы Ростовской области. Водителей просят быть осторожнее

Posted 13 декабря, 11:10
Published 13 декабря, 11:10
Modified 13 декабря, 11:12
Updated 13 декабря, 11:12
За последние несколько дней температура воздуха упала ниже нуля, пошел снег, местами переходящий в ледяной дождь. Днем в некоторых районах области столбик термометра достигает «плюсовых» значений. Из-за перепада градусов осадки могут растаять, превратившись в корку льда на дорогах.
Водителей просят быть особенно внимательными и аккуратными за рулем: не лихачить, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Те, кто не успел заменить летнюю резину на зимнюю, лучше не рисковать и «переобуться» перед поездкой. Из-за холода сцепление с дорогой снижается, поэтому ездить на летней резине крайне опасно.
Гололед может появиться не только на автомобильных трассах, но и на тротуарах. Поэтому пешеходам тоже стоит подготовиться к непогоде перед выходом из дома. Можно использовать ледоступы, чтобы было проще передвигаться, и надеть одежду со светоотражающими элементами — так водители увидят пешеходов издали.
Как сообщала RostovGazeta, снег и мороз ожидаются в регионе еще как минимум несколько дней.