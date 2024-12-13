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Posted 13 декабря, 11:10

Published 13 декабря, 11:10

Modified 13 декабря, 11:12

Updated 13 декабря, 11:12

Водителей предупредили о риске ДТП из-за метели на трассах Ростовской области

Метель накрыла трассы Ростовской области. Водителей просят быть осторожнее

13 декабря 2024, 11:10
Фото: 63.mchs.gov.ru. Водителей предупредили о риске ДТП из-за метели на трассах Ростовской области

Водителей предупредили о риске ДТП из-за метели на трассах Ростовской области

В Ростовской области 13 декабря началась сильная метель. В связи с непогодой региональная Госавтоинспекция предупредила о рисках ДТП.

За последние несколько дней температура воздуха упала ниже нуля, пошел снег, местами переходящий в ледяной дождь. Днем в некоторых районах области столбик термометра достигает «плюсовых» значений. Из-за перепада градусов осадки могут растаять, превратившись в корку льда на дорогах.

Водителей просят быть особенно внимательными и аккуратными за рулем: не лихачить, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Те, кто не успел заменить летнюю резину на зимнюю, лучше не рисковать и «переобуться» перед поездкой. Из-за холода сцепление с дорогой снижается, поэтому ездить на летней резине крайне опасно.

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Гололед может появиться не только на автомобильных трассах, но и на тротуарах. Поэтому пешеходам тоже стоит подготовиться к непогоде перед выходом из дома. Можно использовать ледоступы, чтобы было проще передвигаться, и надеть одежду со светоотражающими элементами — так водители увидят пешеходов издали.

Как сообщала RostovGazeta, снег и мороз ожидаются в регионе еще как минимум несколько дней.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#ДТП#Погода#Гололед#Дороги#Автомобили#Безопасность#Пешеходы#Зимняя резина
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