Метель накрыла трассы Ростовской области. Водителей просят быть осторожнее

Гололед может появиться не только на автомобильных трассах, но и на тротуарах. Поэтому пешеходам тоже стоит подготовиться к непогоде перед выходом из дома. Можно использовать ледоступы, чтобы было проще передвигаться, и надеть одежду со светоотражающими элементами — так водители увидят пешеходов издали.