Минобороны назвало оружие, которым атаковали Украину в ответ на удар по Таганрогу

Массированный удар нанесли по Украине в ответ на обстрел военного аэродрома Таганрога с помощью американского оружия ATACMS. Воздушную атаку удалось отразить, но из-за падения обломков выбило стекла сразу в двух зданиях, личный состав получил ранения, а полтора десятка автомобилей, припаркованных неподалеку, сгорели. Кроме того, повреждения получил военный транспорт и котельная — 27 многоэтажек остались без отопления, но его быстро восстановили.