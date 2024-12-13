Минобороны назвало оружие, которым атаковали Украину в ответ на удар по Таганрогу

Posted 13 декабря, 11:17
Published 13 декабря, 11:17
Modified 13 декабря, 11:19
Updated 13 декабря, 11:19
Целями выбрали критически важные объекты энергетической и топливной инфраструктуры противников, благодаря которым работает военно-промышленный комплекс. На них направили группу высокоточных беспилотников большой дальности. Помешать атаке ВС РФ не смогли — все цели были поражены.
Массированный удар нанесли по Украине в ответ на обстрел военного аэродрома Таганрога с помощью американского оружия ATACMS. Воздушную атаку удалось отразить, но из-за падения обломков выбило стекла сразу в двух зданиях, личный состав получил ранения, а полтора десятка автомобилей, припаркованных неподалеку, сгорели. Кроме того, повреждения получил военный транспорт и котельная — 27 многоэтажек остались без отопления, но его быстро восстановили.
Подробнее об атаке и о ее последствиях в сюжете RostovGazeta.