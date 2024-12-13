rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 11:17

Published 13 декабря, 11:17

Modified 13 декабря, 11:19

Updated 13 декабря, 11:19

Минобороны назвало оружие, которым атаковали Украину в ответ на удар по Таганрогу

Минобороны назвало оружие, которым атаковали Украину в ответ на удар по Таганрогу

13 декабря 2024, 11:17
Фото: mil.ru. Минобороны назвало оружие, которым атаковали Украину в ответ на удар по Таганрогу

В ответ на атаку Таганрога Минобороны ударили по Украине беспилотниками

Сюжет
Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
В Министерстве обороны РФ сообщили, какое оружие использовали для ответного удара по Украине. Сопредельное государство атаковали с воздуха после ракетного обстрела Таганрога.

Целями выбрали критически важные объекты энергетической и топливной инфраструктуры противников, благодаря которым работает военно-промышленный комплекс. На них направили группу высокоточных беспилотников большой дальности. Помешать атаке ВС РФ не смогли — все цели были поражены.

Пусть ждут «Орешник», дрожат: Картаполов заявил об ответе за удар по Таганрогу ATACMS
Узнать подробнее

Массированный удар нанесли по Украине в ответ на обстрел военного аэродрома Таганрога с помощью американского оружия ATACMS. Воздушную атаку удалось отразить, но из-за падения обломков выбило стекла сразу в двух зданиях, личный состав получил ранения, а полтора десятка автомобилей, припаркованных неподалеку, сгорели. Кроме того, повреждения получил военный транспорт и котельная — 27 многоэтажек остались без отопления, но его быстро восстановили.

Подробнее об атаке и о ее последствиях в сюжете RostovGazeta.

Читайте также:
В ответ на ракетную атаку на Таганрог ВС РФ нанесли массированный удар по УкраинеСенатор сообщил, как ракетные удары по Таганрогу повлияют на переговоры с УкраинойВ Минобороны сообщили о шестом сбитом беспилотнике в Ростовской области
#Евгения Волкова#Политика#Ростов-на-Дону#Таганрог#Ранения#Украина#Беспилотники#Воздух#Минобороны#РФ#Атака#Энергетическая инфраструктура#ATACMS#Ракетный обстрел#Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика