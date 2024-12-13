Минобороны РФ назвало пораженные цели на Украине в ответ на удар по Таганрогу

Posted 13 декабря, 12:49
Published 13 декабря, 12:49
Modified 13 декабря, 12:51
Updated 13 декабря, 12:51
По информации ведомства, БПЛА направили на критически важные для противника объекты. Они относятся к энергетической и топливной инфраструктуре и обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Каждый дрон достиг цели — ВСУ не смогли перехватить оружие.
Ракетную атаку над Таганрогом отразили утром 11 декабря. Около 4.30 мск военнослужащие сбили шесть ракет ATACMS, которые двигались к аэродрому. Упавшие обломки повредили два здания, спецтехнику на территории военного объекта и ранили личный состав.
Кроме того, было нарушено теплоснабжение из-за повреждения на котельной. Восстановить его смогли уже к полудню. А вот сгоревшие автомобили, припаркованные неподалеку, отремонтировать вряд ли получится. Часть из них сгорела дотла — остался лишь обугленный металлический корпус и прилипшая к дискам резина вместо колес.
Больше информации о ракетной атаке на Таганрог и ее последствиях читайте в сюжете RostovGazeta.