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Posted 13 декабря, 12:49

Published 13 декабря, 12:49

Modified 13 декабря, 12:51

Updated 13 декабря, 12:51

Минобороны РФ сообщило о пораженных целях в Украине в ответ на удар по Таганрогу

Минобороны РФ назвало пораженные цели на Украине в ответ на удар по Таганрогу

13 декабря 2024, 12:49
Фото: mil.ru. Минобороны РФ сообщило о пораженных целях в Украине в ответ на удар по Таганрогу
Днем 13 декабря стало известно об атаке на Украину. Ответный удар после обстрела Таганрога нанесли высокоточным оружием большой дальности. Какие цели поразили беспилотники, уточнили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, БПЛА направили на критически важные для противника объекты. Они относятся к энергетической и топливной инфраструктуре и обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. Каждый дрон достиг цели — ВСУ не смогли перехватить оружие.

Ракетную атаку над Таганрогом отразили утром 11 декабря. Около 4.30 мск военнослужащие сбили шесть ракет ATACMS, которые двигались к аэродрому. Упавшие обломки повредили два здания, спецтехнику на территории военного объекта и ранили личный состав.

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Кроме того, было нарушено теплоснабжение из-за повреждения на котельной. Восстановить его смогли уже к полудню. А вот сгоревшие автомобили, припаркованные неподалеку, отремонтировать вряд ли получится. Часть из них сгорела дотла — остался лишь обугленный металлический корпус и прилипшая к дискам резина вместо колес.

Больше информации о ракетной атаке на Таганрог и ее последствиях читайте в сюжете RostovGazeta.

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