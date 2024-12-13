Минобороны РФ назвало пораженные цели на Украине в ответ на удар по Таганрогу

Кроме того, было нарушено теплоснабжение из-за повреждения на котельной. Восстановить его смогли уже к полудню. А вот сгоревшие автомобили, припаркованные неподалеку, отремонтировать вряд ли получится. Часть из них сгорела дотла — остался лишь обугленный металлический корпус и прилипшая к дискам резина вместо колес.