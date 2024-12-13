Многодетные семьи Ростовской области смогут получать остатки маткапитала

Posted 13 декабря, 13:48
Published 13 декабря, 13:48
Modified 13 декабря, 13:50
Updated 13 декабря, 13:50
Сообщается, что примерно у двух тысяч многодетных семей после расходования маткапитала остается небольшая сумма, которой они не могут воспользоваться. Как показывает практика, она составляет около шести тысяч рублей. В связи с этим в закон было предложено внести изменения, которые позволят получать этот остаток.
Также планируется упростить процесс получения пособия на новорожденного для семей, которым уже выплачивают средства за старших детей. Если ребенок родился после 1 января 2025 года, проверять на нуждаемость их не будут. Кроме этого, период получения пособия для всех синхронизируется.
Еще один важный вопрос касается продления на год действия закона, который позволяет семьям участников СВО получать компенсацию в размере половины расходов на оплату услуг ЖКХ и взноса на капремонт в многоэтажках. Льготу продлят на 2025 год.
Также были рассмотрены законопроекты о повышении различных социальных выплат с 1 января 2025 года. Это касается пособий для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплат на третьего ребенка и последующих детей, приобретения специальных продуктов для больных ФКУ, а также льгот на проезд на общественном транспорте и услуг по погребению.
Все законопроекты, которые обсудил Комитет, были одобрены и рекомендованы к принятию на заседании Заксобрания. Оно состоится 23 декабря 2024 года.
Ранее на сайте Заксобрания появилась информация о том, что охотников в Ростовской области заставят сдавать экзамены.