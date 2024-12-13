Многодетные семьи Ростовской области смогут получать остатки маткапитала

Сообщается, что примерно у двух тысяч многодетных семей после расходования маткапитала остается небольшая сумма, которой они не могут воспользоваться. Как показывает практика, она составляет около шести тысяч рублей. В связи с этим в закон было предложено внести изменения, которые позволят получать этот остаток.