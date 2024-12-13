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Posted 13 декабря, 08:04

Published 13 декабря, 08:04

Modified 13 декабря, 08:06

Updated 13 декабря, 08:06

Долгожданный снежный сезон пришел в Ростовскую область

Мороз до -12 градусов ударит в Ростовской области в ближайшие дни

13 декабря 2024, 08:04
Фото: rostovgazeta.ru. Долгожданный снежный сезон пришел в Ростовскую область
В ближайшие дни в Ростовской области ожидается снег, сильный ветер и гололед, информирует Ростовский гидрометцентр.

13 декабря в течение дня в донской столице будет облачно, ожидается метель. На дорогах может возникнуть гололедица. Ветер будет сильный — вплоть до 20 метров в секунду, а столбики термометров опустятся до -3 градусов.

В Ростовской области 13 декабря ожидаются сильный снег и метель в совокупности с сильным ветром до 23 метров в секунду. Столбики термометров в регионе опустятся до -6 градусов.

14 декабря донскую столицу затянет облаками. Осадков в этот день не будет. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с порывами от 15 до 17 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы опустится до -8 градусов, а днем — до -6.

А по Ростовской области 14 декабря ожидаются осадки в виде снега и метели. Ветер может достигнуть 18 метров в секунду. Температура ночью опустится до -13, а днем — от -4 до -9 градусов.

15 декабря после обеда ростовчан снова ждет снег с дождем. Ветер немного стихнет: порывы достигнут 14 метров в секунду. Ожидается налипание снега и гололёд. Температура воздуха ночью — до -8, а днём — от 0 до -2 градусов.

В других городах региона ветер также стихнет, его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от -3 до -12, а вот днем в некоторых районах она может подняться от 0 до +2 градусов.

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Ранее стало известно, какие еще погодные аномалии ожидают жителей Ростовской области в декабре.

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