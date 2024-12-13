Мощный грохот и вспышка над Ростовом попали на видео

Posted 13 декабря, 20:59
Published 13 декабря, 20:59
Modified 13 декабря, 21:01
Updated 13 декабря, 21:01
Кадры опубликовал telegram-канал «Ростов Главный». На видео девушка что-то рассказывает, записывая «кружок» на селфи-камеру. В какой-то момент в окне мелькает вспышка, а в следующее мгновение раздается оглушительный грохот. Тут же у автомобилей начинают реветь сигнализации.
По словам горожан, всего было три таких «хлопка». В комментариях подписчики разделились на тех, кто тоже слышал мощный звук, и тех, кто ничего подобного не заметил.
— На Чкаловском тоже слышно было. Два раза с разницей в полчаса, — пишут горожане. — Для петард слишком громко.
— В центре и на Западном тишина, — рассказывают другие.
— Это от звукопроницаемости окон еще зависит, — предполагают третьи.
Официальной информации о том, что именно за хлопок слышали ростовчане, не поступало.