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Posted 13 декабря, 20:59

Published 13 декабря, 20:59

Modified 13 декабря, 21:01

Updated 13 декабря, 21:01

Мощный грохот и вспышка над Ростовом попали на видеокамеру

Мощный грохот и вспышка над Ростовом попали на видео

13 декабря 2024, 20:59
Фото: 1MI. Мощный грохот и вспышка над Ростовом попали на видеокамеру
Громкий звук, похожий на взрыв, раздался в Ростове 13 декабря около 21.30 мск. Лучше всего его слышали в Северном районе, недалеко от рынка «Шайба». Вспышка и грохот случайно попали на камеру телефона, когда горожанка записывала видео в telegram.

Кадры опубликовал telegram-канал «Ростов Главный». На видео девушка что-то рассказывает, записывая «кружок» на селфи-камеру. В какой-то момент в окне мелькает вспышка, а в следующее мгновение раздается оглушительный грохот. Тут же у автомобилей начинают реветь сигнализации.

По словам горожан, всего было три таких «хлопка». В комментариях подписчики разделились на тех, кто тоже слышал мощный звук, и тех, кто ничего подобного не заметил.

Видео: тг Ростов Главный. Мощный грохот и вспышка над Ростовом попали на видеокамеру
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— На Чкаловском тоже слышно было. Два раза с разницей в полчаса, — пишут горожане. — Для петард слишком громко.
— В центре и на Западном тишина, — рассказывают другие.
— Это от звукопроницаемости окон еще зависит, — предполагают третьи.

Официальной информации о том, что именно за хлопок слышали ростовчане, не поступало.

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