Мошенники делают виртуальные клоны карт россиян с помощью шпионского ПО

Posted 13 декабря, 09:13
Published 13 декабря, 09:13
Modified 13 декабря, 09:14
Updated 13 декабря, 09:14
Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора, и сообщают о необходимости продлить договор на обслуживание. Для этого клиента просят установить мобильное приложение оператора. Могут использовать и другие «легенды» — обновление антивируса, приложения медицинских сервисов и т. д. На самом деле это вредоносное ПО — шпионская программа. Она позволяет злоумышленникам удаленно управлять устройством, включая камеру, микрофон и функции NFC.
После того, как владелец смартфона установил приложение, мошенники под предлогом подтверждения данных для продления договора дают инструкцию:
• Сфотографировать карту или поднести ее к смартфону.
• Ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый (на самом деле смена PIN-кода не происходит).
В это время с помощью шпионской программы активируется NFC на устройстве жертвы, а другая программа на смартфоне мошенника используется для перехвата данных карты (ID, срок действия). Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников. Такой виртуальный клон карты позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами.
«Атаки мошенников становятся все более комплексными и сложными. Будьте бдительны и никогда не устанавливайте никакие приложения по ссылкам, которые вам прислали в мессенджерах. Приложения операторов, торговых сетей, медицинских компаний можно скачать на их официальных ресурсах, а все остальное ПО несет риски для вашего кошелька», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
*В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта Банк.