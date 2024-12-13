Мошенники делают виртуальные клоны карт россиян с помощью шпионского ПО

«Атаки мошенников становятся все более комплексными и сложными. Будьте бдительны и никогда не устанавливайте никакие приложения по ссылкам, которые вам прислали в мессенджерах. Приложения операторов, торговых сетей, медицинских компаний можно скачать на их официальных ресурсах, а все остальное ПО несет риски для вашего кошелька», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.