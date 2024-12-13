rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 14:16

Published 13 декабря, 14:16

Modified 13 декабря, 14:26

Updated 13 декабря, 14:26

На празднование Нового года жители Ростова-на-Дону тратят около 20 тысяч рублей

Жители Ростова потратят на новогодних каникулах около 20 тысяч рублей

13 декабря 2024, 14:16
Фото: 1MI. На празднование Нового года жители Ростова-на-Дону тратят около 20 тысяч рублей
Аналитики провели исследование, в котором выяснили, сколько денежных средств тратят жители Ростова-на-Дону на празднование Нового года и зимние каникулы.

Согласно опросу SuperJob, средний бюджет ростовчан на празднование Нового года и новогодние каникулы составляет 19 тысяч рублей. При этом сумма указана без учета трат на подарки.

За пять лет праздничный бюджет вырос на 15%. Если в 2024 году жители Ростова-на-Дону в Новый год готовы потратить примерно 19 тысяч рублей, то в 2019 году они в среднем выделяли 16,4 тысячи рублей.

Козни Снежной Королевы и новогодний этикет: куда сходить в Ростове на выходных
Узнать подробнее

До этого стало известно, во сколько жителям Ростовской области обойдется классический новогодний стол в этом году.

Ранее ростовчан шокировало новогоднее убранство Аллеи Роз. Подробнее о том, какой декор люди посчитали убожеством в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-ДонуСтало известно, во сколько дончанам обойдется новогодний стол в этом годуВласти Ростова показали, как будут украшать город к Новому году
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новый год#Празднование Нового года#Последние новости Ростова на сегодня#Новогодние каникулы#Новогодние праздники#Траты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика