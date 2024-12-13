Жители Ростова потратят на новогодних каникулах около 20 тысяч рублей

Posted 13 декабря, 14:16
Published 13 декабря, 14:16
Modified 13 декабря, 14:26
Updated 13 декабря, 14:26
Согласно опросу SuperJob, средний бюджет ростовчан на празднование Нового года и новогодние каникулы составляет 19 тысяч рублей. При этом сумма указана без учета трат на подарки.
За пять лет праздничный бюджет вырос на 15%. Если в 2024 году жители Ростова-на-Дону в Новый год готовы потратить примерно 19 тысяч рублей, то в 2019 году они в среднем выделяли 16,4 тысячи рублей.
До этого стало известно, во сколько жителям Ростовской области обойдется классический новогодний стол в этом году.
Ранее ростовчан шокировало новогоднее убранство Аллеи Роз. Подробнее о том, какой декор люди посчитали убожеством в материале RostovGazeta.