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Posted 13 декабря, 07:55

Published 13 декабря, 07:55

Modified 13 декабря, 08:09

Updated 13 декабря, 08:09

Новая многофункциональная спортплощадка появилась в Суворовском

Новая многофункциональная спортплощадка появилась в Суворовском

13 декабря 2024, 07:55
Фото: ВКБ-Новостройки.
Тренажеры находятся в открытом доступе и позволяют заниматься не только общефизической подготовкой, но и функциональными видами спорта.
Видео: ВКБ-Новостройки.

Ранее застройщик Суворовского, ВКБ-Новостройки, устанавливал типовые спортплощадки, которых в городе достаточно много. Однако, после того как жилой район стал базой для развития гонок с препятствиями, было принято решение устанавливать специализированные комплексы. Их разработкой и проектированием занимаются сами спортсмены, первый такой комплекс был открыт в конце прошлого года, и вот установлен второй.

Фото: ВКБ-Новостройки

14 тренажеров расположены на площадке около дома по адресу ул. Дмитрия Петрова, 13 и строящейся школы на 1600 мест. Каждый из снарядов обладает собственной характеристикой, и рассчитан на тренировку различных групп мышц и разные возрастные категории. В частности, есть тренажеры для имитации ходьбы на лыжах, гребли, различные виды турников, приспособления для тренировки брюшного пресса и многие другие. Отдельно стоит отметить многофункциональный комплекс для гонок с препятствиями. В нем предусмотрены канатная зона, шведская стенка, бесконечный рукоход, вращающиеся кольца и подвижные рукояти.

Фото: ВКБ-Новостройки

Напомним, в 2021 году, по итогам всероссийского конкурса, Суворовский был признан лучшим в стране районом для занятий спортом. Здесь проводятся соревнования по гонкам с препятствиями, горному велосипеду, северной ходьбе. Застройщик района продолжает уделять особое внимание спортивной составляющей Суворовского, и новая спортплощадка ещё одно тому доказательство.

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