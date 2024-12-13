Новая многофункциональная спортплощадка появилась в Суворовском

Posted 13 декабря, 07:55
Published 13 декабря, 07:55
Modified 13 декабря, 08:09
Updated 13 декабря, 08:09
Ранее застройщик Суворовского, ВКБ-Новостройки, устанавливал типовые спортплощадки, которых в городе достаточно много. Однако, после того как жилой район стал базой для развития гонок с препятствиями, было принято решение устанавливать специализированные комплексы. Их разработкой и проектированием занимаются сами спортсмены, первый такой комплекс был открыт в конце прошлого года, и вот установлен второй.
14 тренажеров расположены на площадке около дома по адресу ул. Дмитрия Петрова, 13 и строящейся школы на 1600 мест. Каждый из снарядов обладает собственной характеристикой, и рассчитан на тренировку различных групп мышц и разные возрастные категории. В частности, есть тренажеры для имитации ходьбы на лыжах, гребли, различные виды турников, приспособления для тренировки брюшного пресса и многие другие. Отдельно стоит отметить многофункциональный комплекс для гонок с препятствиями. В нем предусмотрены канатная зона, шведская стенка, бесконечный рукоход, вращающиеся кольца и подвижные рукояти.
Напомним, в 2021 году, по итогам всероссийского конкурса, Суворовский был признан лучшим в стране районом для занятий спортом. Здесь проводятся соревнования по гонкам с препятствиями, горному велосипеду, северной ходьбе. Застройщик района продолжает уделять особое внимание спортивной составляющей Суворовского, и новая спортплощадка ещё одно тому доказательство.