Новая многофункциональная спортплощадка появилась в Суворовском

Ранее застройщик Суворовского, ВКБ-Новостройки, устанавливал типовые спортплощадки, которых в городе достаточно много. Однако, после того как жилой район стал базой для развития гонок с препятствиями, было принято решение устанавливать специализированные комплексы. Их разработкой и проектированием занимаются сами спортсмены, первый такой комплекс был открыт в конце прошлого года, и вот установлен второй.