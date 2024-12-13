Новый график движения пассажирских поездов введут в Ростовской области

Повысить транспортную связанность регионов страны поможет ряд новых поездов, в том числе подвижной состав №113/114. Он объединит Краснодар и Москву через Ростов-на-Дону. Поезд будет делать остановку на станции Первомайская при следовании из Краснодара и на станции Ростов-Главный по направлению из Москвы.