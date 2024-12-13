Новый график движения пассажирских поездов введут в Ростовской области

Posted 13 декабря, 18:05
Published 13 декабря, 18:05
Modified 13 декабря, 18:07
Updated 13 декабря, 18:07
15 декабря с 00.00 мск пассажирские поезда России начнут курсировать по новому графику, который разработан на три года — до 2027-го. Обновленное расписание предусматривает движение 201 пары поездов дальнего следования, из них восемь пар будут состоять из двухэтажных вагонов.
Повысить транспортную связанность регионов страны поможет ряд новых поездов, в том числе подвижной состав №113/114. Он объединит Краснодар и Москву через Ростов-на-Дону. Поезд будет делать остановку на станции Первомайская при следовании из Краснодара и на станции Ростов-Главный по направлению из Москвы.
Добавим, что изменения также коснулись и пригородных маршрутов Ростовской области. Здесь введут стоянки на остановочных пунктах Михайловка, Хапры и 1330 километр.
Ранее поезд снес стадо баранов под Ростовом-на-Дону.
До этого подростка-зацепера ударило током на крыше вагона в донской столице.