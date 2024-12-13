Песков назвал атаку на Украину ответным ударом на обстрел Таганрога

Как сообщала RostovGazeta, 11 декабря над Таганрогом сбили шесть американских ракет ATACMS, которые двигались прямо к военному аэродрому. К счастью, ни одна из них не достигла цели. Однако упавшие обломки повредили два здания, несколько военных машин, а также 14 гражданских автомобилей, которые стояли неподалеку. В результате происшествия случилась авария на теплосетях. Однако спустя восемь часов тепло и горячую воду вернули в дома горожан.