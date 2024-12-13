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Posted 13 декабря, 16:10

Published 13 декабря, 16:10

Modified 13 декабря, 16:12

Updated 13 декабря, 16:12

Песков назвал атаку на Украину ответным ударом на обстрел Таганрога

Песков назвал атаку на Украину ответным ударом на обстрел Таганрога

13 декабря 2024, 16:10
Фото: Kremlin.ru.
Сюжет
Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удар по энергетическим объектам Украины после ракетной атаки на военный аэродром в городе Таганроге Ростовской области, сообщают СМИ.

В ответ на вопрос о том, была ли нанесенная атака ответном на ракетный удар по Ростовской области, представитель Кремля заявил, что это отчасти так.

Удар Вооруженных сил (ВС) России по энергетике Украины в том числе был ответом на ракетную атаку западными ракетами на Таганрог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

— В том числе, — приводит цитату из telegram-канала «Вы слушали Маяк» Lenta.
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Как сообщала RostovGazeta, 11 декабря над Таганрогом сбили шесть американских ракет ATACMS, которые двигались прямо к военному аэродрому. К счастью, ни одна из них не достигла цели. Однако упавшие обломки повредили два здания, несколько военных машин, а также 14 гражданских автомобилей, которые стояли неподалеку. В результате происшествия случилась авария на теплосетях. Однако спустя восемь часов тепло и горячую воду вернули в дома горожан.

Спустя два дня, 13 декабря, Минобороны заявило об атаке энергетических объектов в Украине, благодаря которым работает военно-промышленный комплекс. Все беспилотники достигли цели.

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