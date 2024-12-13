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Posted 13 декабря, 08:00

Published 13 декабря, 08:00

Modified 13 декабря, 08:53

Updated 13 декабря, 08:53

С нового года плата за детский сад вырастет в Ростове на 60%

Плату за детский сад в Ростове поднимут на 60% с января

13 декабря 2024, 08:00
Фото: rostovgazeta.ru. С нового года плата за детский сад вырастет в Ростове на 60%
Тарифы на оплату посещения детского сада в Ростове вырастут сразу на 60% с 1 января 2025 года. Информация об этом появилась на сайте администрации донской столицы 12 декабря.

Цены увеличатся более чем в полтора раза. Если сейчас один день детского садика обходится родителям в 61 рубль (за ребенка младше 3 лет) и 71 рубль (за ребенка от 3 до 7 лет), то через несколько недель эта стоимость достигнет 98 и 113,5 рубля соответственно.

В первом случае цена увеличится на 37 рублей (+61%), во втором — на 42,5 рубля (+60%). Такое резкое подорожание объясняют тем, что основная часть средств направлена на оплату продуктов питания для дошкольников. Возможно, такой рост произошел из-за инфляции на продовольственные товары.

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— Для того, чтобы малыши ели вкусно и полезно, увеличить оплату целесообразно. Это поможет держать уровень качества питания и поддерживать здоровье детей, — цитирует мэрия заведующую детсадом №192 Елену Типало.

Кроме того, каждая семья может компенсировать часть средств за присмотр и уход. На первого ребенка можно получить возврат средств в размере 20%, на второго — 50%, а на третьего — 70%.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Тарифы#Инфляция#Подорожание#Детский сад#Оплата#Продукты питания#Компенсация#Мэрия#Здоровье детей
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