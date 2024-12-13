Плату за детский сад в Ростове поднимут на 60% с января

Цены увеличатся более чем в полтора раза. Если сейчас один день детского садика обходится родителям в 61 рубль (за ребенка младше 3 лет) и 71 рубль (за ребенка от 3 до 7 лет), то через несколько недель эта стоимость достигнет 98 и 113,5 рубля соответственно.