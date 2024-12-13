Плату за детский сад в Ростове поднимут на 60% с января

Posted 13 декабря, 08:00
Published 13 декабря, 08:00
Modified 13 декабря, 08:53
Updated 13 декабря, 08:53
Цены увеличатся более чем в полтора раза. Если сейчас один день детского садика обходится родителям в 61 рубль (за ребенка младше 3 лет) и 71 рубль (за ребенка от 3 до 7 лет), то через несколько недель эта стоимость достигнет 98 и 113,5 рубля соответственно.
В первом случае цена увеличится на 37 рублей (+61%), во втором — на 42,5 рубля (+60%). Такое резкое подорожание объясняют тем, что основная часть средств направлена на оплату продуктов питания для дошкольников. Возможно, такой рост произошел из-за инфляции на продовольственные товары.
— Для того, чтобы малыши ели вкусно и полезно, увеличить оплату целесообразно. Это поможет держать уровень качества питания и поддерживать здоровье детей, — цитирует мэрия заведующую детсадом №192 Елену Типало.
Кроме того, каждая семья может компенсировать часть средств за присмотр и уход. На первого ребенка можно получить возврат средств в размере 20%, на второго — 50%, а на третьего — 70%.