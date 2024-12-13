Повышение стоимости оплаты за ребенка в детсаду обсудили на Общественном совете

— Хочу поблагодарить депутатский корпус и администрацию города за эффективно выстроенную организацию питания для детей. Как родитель школьников могу сказать, что несколько лет назад от своих детей часто слышал недовольства о предоставляемой еде, но сейчас от них поступают только хорошие отзывы. У детей не возникает желания потратить деньги на нездоровую пищу. Они отдают предпочтение первым и вторым горячим блюдам. А мы, родители, заинтересованы в том, чтобы детей кормили качественно.