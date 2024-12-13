Повышение стоимости оплаты за ребенка в детсаду обсудили на Общественном совете

Posted 13 декабря, 06:56
Published 13 декабря, 06:56
Modified 13 декабря, 06:57
Updated 13 декабря, 06:57
В обсуждении приняли участие представители депутатского корпуса, Общественной палаты, Совета отцов, отрасли образования, а также руководители общеобразовательных и дошкольных учреждений.
С 1 января следующего года в детских садах города планируется повышение размера родительской платы для детей старше 3-х лет на 42 руб. 50 коп., а для детей до 3-х лет — на 36 руб. 76 коп.
Как отметила начальник управления образования города Виктория Чернышова, основная часть этих средств направляется на оплату продуктов питания для дошкольников.
— В настоящее время детские сады в Ростове посещают более 50 тысяч детей. За время пребывания в детском саду с 7 до 19:00 ребенок получает сбалансированное качественное питание пять раз в день по единому меню для всех дошкольных учреждений города, которое согласовано с Роспотребнадзором. Выверено количество порций и состав КБЖУ, —поясняет Виктория Чернышова.
По ее словам, перед управлением образования стоит важная задача — держать качество самого питания и поддерживать здоровье детей.
— Сегодня ведется активная работа по развитию у дошколят навыков здорового питания. Ведь вкусовые предпочтения формируются не только в семье, но и на уровне дошкольного образования, — добавляет начальник управления образования города Ростова.
Председатель городского Совета отцов Игорь Ветров также поделился своими наблюдениями.
— Хочу поблагодарить депутатский корпус и администрацию города за эффективно выстроенную организацию питания для детей. Как родитель школьников могу сказать, что несколько лет назад от своих детей часто слышал недовольства о предоставляемой еде, но сейчас от них поступают только хорошие отзывы. У детей не возникает желания потратить деньги на нездоровую пищу. Они отдают предпочтение первым и вторым горячим блюдам. А мы, родители, заинтересованы в том, чтобы детей кормили качественно.
Присутствующие на заседании эксперты напомнили, что администрацией города уже принят ряд постановлений, которые определяют категорию родителей, освобожденных от родительской платы. В их числе родители детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также детей с туберкулезной интоксикацией и детей участников СВО.
Также участники обратили внимание, что в донской столице доля софинансирования муниципалитетом гораздо выше, а родительская плата значительно ниже, чем в других муниципальных образованиях. К слову, сумма софинансирования на сегодня составляет более 700 млн рублей. Да и сама плата начисляется только при фактическом посещении ребенком детского сада.
Добавим, что каждая семья, чей ребенок посещает детский сад, вне зависимости от социального положения, может компенсировать часть затраченных средств. Размер компенсации зависит напрямую от количества детей в семье. То есть, возврат денежных средств в размере 20% можно получить на одного ребенка. 50% — если детей двое, и 70% — если их трое и больше. По словам участников заседания, с настоящее время такой мерой поддержки пользуются более 80% родителей.