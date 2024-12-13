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Posted 13 декабря, 07:15

Published 13 декабря, 07:15

Modified 13 декабря, 07:17

Updated 13 декабря, 07:17

Грузовик в Ростовской области протаранил ограждение и упал с моста

Появились кадры упавшей с моста фуры в Ростовской области

13 декабря 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney. Грузовик в Ростовской области протаранил ограждение и упал с моста

Фура в Ростовской области протаранила ограждение и упала с моста

В Ростовской области 11 декабря в 21.20 мск произошло ДТП с участием грузовика. Автомобиль сломал ограждение моста и упал, сообщили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 72-м километре автодороги «Элиста — Зимовники». Согласно предварительным данным, 59-летний водитель грузовика DAF XF не смог справиться с управлением. В итоге машина протаранила барьерное ограждение на мосту и упала с него.

Госавтоинспекция также сообщила, что результате инцидента пострадал водитель, его с травмами забрали врачи. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пришлось доставать спасателям: кадры жесткого ДТП в Ростовской области попали в Сеть
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Грузовик в Ростовской области протаранил ограждение и упал с мостаГрузовик в Ростовской области протаранил ограждение и упал с моста
Грузовик в Ростовской области протаранил ограждение и упал с моста. Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Ранее в сети распространились кадры жесткого ДТП в Ростовской области, чтобы вытащить пострадавшую в нем женщину-водителя, пришлось вызывать спасателей.

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