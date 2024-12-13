Появились кадры упавшей с моста фуры в Ростовской области

Posted 13 декабря, 07:15
Published 13 декабря, 07:15
Modified 13 декабря, 07:17
Updated 13 декабря, 07:17
Инцидент произошел на 72-м километре автодороги «Элиста — Зимовники». Согласно предварительным данным, 59-летний водитель грузовика DAF XF не смог справиться с управлением. В итоге машина протаранила барьерное ограждение на мосту и упала с него.
Госавтоинспекция также сообщила, что результате инцидента пострадал водитель, его с травмами забрали врачи. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в сети распространились кадры жесткого ДТП в Ростовской области, чтобы вытащить пострадавшую в нем женщину-водителя, пришлось вызывать спасателей.