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Posted 13 декабря, 17:32

Published 13 декабря, 17:32

Modified 13 декабря, 17:34

Updated 13 декабря, 17:34

Роскомнадзор заблокировал Viber в России

Роскомнадзор заблокировал Viber в России

13 декабря 2024, 17:32
Фото: 1MI. Роскомнадзор заблокировал Viber в России
В пятницу, 13 декабря, стало известно о том, что на территории России ограничили доступ пользователей к сервису Viber. Об этом сообщил Роскомнадзор.

Мессенджер Viber заблокировали из-за нарушения требований законодательства России к организаторам распространения информации, которые предотвращают угрозу использования сервиса в террористических и экстремистских целях.

Без соблюдения требований закона злоумышленники при помощи соцсетей могут заниматься вербовкой населения для незаконных целей, а также могут распространять противоправную информацию.

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Добавим, что сроки действия ограничения неизвестны.

Ранее стало известно, что мошенники делают виртуальные клоны карт россиян с помощью шпионского программного обеспечения. Подробнее о преступной схеме в материале RostovGazeta.

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#Валерия Кострова#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#Роскомнадзор#Блокировка#Мессенджеры#Массовые блокировки
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