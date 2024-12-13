Роскомнадзор заблокировал Viber в России

Posted 13 декабря, 17:32
Published 13 декабря, 17:32
Modified 13 декабря, 17:34
Updated 13 декабря, 17:34
Мессенджер Viber заблокировали из-за нарушения требований законодательства России к организаторам распространения информации, которые предотвращают угрозу использования сервиса в террористических и экстремистских целях.
Без соблюдения требований закона злоумышленники при помощи соцсетей могут заниматься вербовкой населения для незаконных целей, а также могут распространять противоправную информацию.
Добавим, что сроки действия ограничения неизвестны.
Ранее стало известно, что мошенники делают виртуальные клоны карт россиян с помощью шпионского программного обеспечения. Подробнее о преступной схеме в материале RostovGazeta.