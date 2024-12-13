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Posted 13 декабря, 13:24

Published 13 декабря, 13:24

Modified 13 декабря, 13:26

Updated 13 декабря, 13:26

С начала Нового года в Ростове возрастут штрафы для водителей автомобилей

С 1 января в Ростове ужесточат штрафы для водителей автомобилей

13 декабря 2024, 13:24
Фото: rostovgazeta.ru. С начала Нового года в Ростове возрастут штрафы для водителей автомобилей
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Эксклюзив
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta, с какими нововведениями по суммам штрафов столкнутся ростовские водители автомобилей в новом году.

По словам собеседника, с 1 января 2025 года увеличится штраф за вождение автомобиля в состоянии опьянения.

«Лишение прав на срок от полутора до двух лет сохранится. А сумма штрафа увеличится с 30 до 45 тысячи рублей», — уточняет Антон Габович.
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Юрист добавляет, что повысится штраф и за не пристегнутый ремень безопасности в машине. Сейчас за это штраф составляет одну тысячу, а будет увеличен до полутора тысяч рублей.

«С нового года уменьшится и скидка, которая действовала при внесении оперативной оплаты за штраф. Так, за превышение скорости штраф можно было оплатить со скидкой 50%. С 1 января размер скидки будет снижен до 25%», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что за нарушение режима среднего уровня реагирования в Ростовской области введут штраф до 400 тысяч рублей.

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