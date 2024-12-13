С этим придется смириться: субботу сделали рабочим днем в Ростовской области

Posted 13 декабря, 17:21
Published 13 декабря, 17:21
Modified 13 декабря, 17:23
Updated 13 декабря, 17:23
Согласно постановлению «О переносе выходных дней в 2024 году», суббота, 28 декабря, будет полноценным рабочим днем без всяких сокращений. Вместо этого россияне, в том числе и жители Ростовской области будут отдыхать 30 декабря.
Во всем нужно искать плюсы, поэтому напомним, что шестидневную рабочую неделю компенсируют последующие длительные выходные. Новогодние каникулы начнутся уже 29 декабря 2024 года и продлятся вплоть до 8 января 2025 года.
До этого стало известно, что должность наставника введут в Ростовской области в 2025 году. Специалист будет помогать и поддерживать неопытных работников. Подробнее о новой профессии в нашем эксклюзивном материале.
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