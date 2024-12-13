rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 17:21

Published 13 декабря, 17:21

Modified 13 декабря, 17:23

Updated 13 декабря, 17:23

Это придется пережить: шестидневную рабочую неделю ввели в Ростовской области

С этим придется смириться: субботу сделали рабочим днем в Ростовской области

13 декабря 2024, 17:21
Фото: Изображение Midjourney. Это придется пережить: шестидневную рабочую неделю ввели в Ростовской области

Шестидневная рабочая неделя ждет жителей Ростовской области в конце года

Уже скоро жителей Ростовской области ждет шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 23 по 28 декабря. Соответствующее постановление опубликовало правительство РФ.

Согласно постановлению «О переносе выходных дней в 2024 году», суббота, 28 декабря, будет полноценным рабочим днем без всяких сокращений. Вместо этого россияне, в том числе и жители Ростовской области будут отдыхать 30 декабря.

Во всем нужно искать плюсы, поэтому напомним, что шестидневную рабочую неделю компенсируют последующие длительные выходные. Новогодние каникулы начнутся уже 29 декабря 2024 года и продлятся вплоть до 8 января 2025 года.

В Ростове-на-Дону увеличат зарплату работникам муниципальных учреждений
Узнать подробнее

До этого стало известно, что должность наставника введут в Ростовской области в 2025 году. Специалист будет помогать и поддерживать неопытных работников. Подробнее о новой профессии в нашем эксклюзивном материале.

Ранее RostovGazeta рассказала, кому в Ростове-на-Дону готовы платить 200 тысяч рублей в месяц.

Читайте также:
Жители Ростова потратят на новогодних каникулах около 20 тысяч рублейСтало известно, во сколько дончанам обойдется новогодний стол в этом годуПоезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону
#Валерия Кострова#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новый год#Работа#Последние новости Ростова на сегодня#Новогодние каникулы#Шестидневная рабочая неделя#Постановление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика