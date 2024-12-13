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Posted 13 декабря, 20:04

Published 13 декабря, 20:04

Modified 13 декабря, 20:19

Updated 13 декабря, 20:19

Жители Ростова сообщают о жутком грохоте на Северном

«Сигналки сработали»: жители Ростова сообщают о жутком грохоте на Северном

13 декабря 2024, 20:04
Фото: Изображение Midjourney. Жители Ростова сообщают о жутком грохоте на Северном

Жители Ростова сообщают о жутком грохоте на Северном

В Ростове-на-Дону местных жителей переполошил звук, похожий на взрыв. Мощный грохот раздался около 21.30 мск 13 декабря.

О страшном звуке горожане рассказали в telegram-канале «Ростов Главный». По их словам, грохот был настолько сильным, что у машин сработала сигнализация. Многие предположили, что это могли взорваться петарды. Но эта версия встретила возражения.

— Слышал на Шайбе, — пишут в комментариях подписчики. — Громко бахнуло. «Сигналки» все сработали.
— Я слышала в Мирном, стояла на балконе, — добавляют другие.
— Ничего себе петарды, у меня окна затряслись! — сообщали третьи.
Жители Ростова сообщают о сильном грохоте на Северном
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Также громкий звук услышали в Новочеркасске. А вот в некоторых районах Ростова утверждают, что все тихо.

— Окна открыты, ничего не слышал, — рассказывают люди. — На Западном тихо.

Официальной информации о том, что именно за хлопок слышали ростовчане, не поступало.

Накануне, в ночь на 13 декабря, над Ростовской областью сбили девять беспилотников. Однако звуки взрыва тогда мало кто услышал.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Взрыв#Telegram#Грохот#Западный
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