«Сигналки сработали»: жители Ростова сообщают о жутком грохоте на Северном

Posted 13 декабря, 20:04
Published 13 декабря, 20:04
Modified 13 декабря, 20:19
Updated 13 декабря, 20:19
О страшном звуке горожане рассказали в telegram-канале «Ростов Главный». По их словам, грохот был настолько сильным, что у машин сработала сигнализация. Многие предположили, что это могли взорваться петарды. Но эта версия встретила возражения.
— Слышал на Шайбе, — пишут в комментариях подписчики. — Громко бахнуло. «Сигналки» все сработали.
— Я слышала в Мирном, стояла на балконе, — добавляют другие.
— Ничего себе петарды, у меня окна затряслись! — сообщали третьи.
Также громкий звук услышали в Новочеркасске. А вот в некоторых районах Ростова утверждают, что все тихо.
— Окна открыты, ничего не слышал, — рассказывают люди. — На Западном тихо.
Официальной информации о том, что именно за хлопок слышали ростовчане, не поступало.
Накануне, в ночь на 13 декабря, над Ростовской областью сбили девять беспилотников. Однако звуки взрыва тогда мало кто услышал.